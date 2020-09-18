Bill Gates ile TANIŞIN !!! (TÜRKÇE Altyazılı TAM Video)

Bill Gates kimdir? Yazılım geliştirici mi? Bir işadamı? Hayırsever mi? Küresel bir sağlık uzmanı mı?Bir zamanlar sadece akademik olan bu soru, Gates’in akıl almaz servetinin halk sağlığı, tıbbi araştırma ve aşı geliştirme alanlarının her köşesinde kontrol sahibi olmak için kullanıldığını fark etmeye başlayanlar için çok gerçek bir soru haline geliyor.Ve şimdi Gates'in yıllardır bahsettiği problemle karşılaştığımıza göre, yakında tıbbi eğitimi olmayan bu yazılım geliştiricisinin bu serveti milyarlarca insanın kaderini kontrol etmek için kullanacağını göreceğiz.Bill Gates, halk sağlığı uzmanı değil. Doktor, epidemiyolog veya bulaşıcı hastalık araştırmacısı da değil.Yine de, dünyanın "normale dönmesi" için gerekli olacak tıbbi eylemleri dikte edeceğini varsayarak, bir şekilde milyarlarca insanın hayatında merkezi bir figür haline geldi. Bill Gates'in bilgisayar kralı olmaktan küresel sağlık çarına dönüşmesi öğretici olduğu kadar dikkat çekicidir ve dünya daha önce hiç görmediğimiz bir krize sürüklenirken, bize nereye gittiğimiz hakkında çok şey anlatır. Bu, Bill Gates'in Küresel Sağlığı Nasıl Tekelleştirdiğinin hikayesidir.The Corbett ReportNOT: Video maalesef eksiktir. Sadece bu kadarlık kısmının altyazılısını bulabildik.Kaynak:BİLL GATES İLE TANIŞIN (15 dk - Türkçe)Bill Gates (38 dk - İngilizce)Who Is Bill Gates? Full Documentary, 2020 (2 saat 5 dk - İngilizce)Who Is Bill Gates? Full Documentary, 2020 (2 saat 5 dk - İngilizce)Who Is Bill Gates? : The Corbett Report (Makale - İngilizce)