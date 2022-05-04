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« Qu'est-ce que le harcèlement ? » - Conférence donnée par Ariane Bilheran - 03 juin 2009
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Conférence donnée par Ariane Bilheran - « Qu'est-ce que le harcèlement ? »
03 juin 2009 - Hôpital Louis H. La Fontaine - Montréal (Québec, Canada)
Comment définir et comprendre le harcèlement dans toute sa complexité ? Á la croisée de la psychologie clinique et sociale, de la philosophie et de l’anthropologie, Ariane Bilheran analyse les logiques archaïques et groupales du harcèlement, ainsi que les liens entre le harcèlement, la société et le pouvoir. Ainsi, des pistes novatrices en matière de prévention et d’intervention seront pensées.
Au cours de cette conférence, Ariane Bilheran explique comment elle a approfondi son analyse du phénomène. Son premier livre sur le harcèlement était déjà novateur, dans la mesure où il faisait du harcèlement une pathologie collective, et non pas seulement binaire entre un harcelé et un harceleur. L’auteure dégageait l’hypothèse forte selon laquelle le harcèlement, qu’il sévisse dans la famille, l’entreprise ou d’autres types d’organisations, obéissait à des processus psychiques identiques, illustrant des logiques archaïques de fonctionnement groupal. Ariane Bilheran montre à quel point les racines du harcèlement se situent dans l’enfance, mais répondent aussi à des schémas anthropologiques fondateurs de société.
Ariane Bilheran nous présente son second ouvrage sur le harcèlement, où elle analyse plus explicitement les rapports entre le harcèlement et le pouvoir, les concordances entre le harcèlement et la torture, le harcèlement de type politique. Seule une analyse du phénomène dans toute sa complexité, son étendue, dans ses rapports avec une société donnée, peut en effet permettre de trouver des solutions justes, pertinentes et pérennes.
http://www.etoile-psy.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ariane_Bilheran
http://www.amazon.fr/Ariane-Bilheran/e/B004N0L72S
03 juin 2009 - Hôpital Louis H. La Fontaine - Montréal (Québec, Canada)
Comment définir et comprendre le harcèlement dans toute sa complexité ? Á la croisée de la psychologie clinique et sociale, de la philosophie et de l’anthropologie, Ariane Bilheran analyse les logiques archaïques et groupales du harcèlement, ainsi que les liens entre le harcèlement, la société et le pouvoir. Ainsi, des pistes novatrices en matière de prévention et d’intervention seront pensées.
Au cours de cette conférence, Ariane Bilheran explique comment elle a approfondi son analyse du phénomène. Son premier livre sur le harcèlement était déjà novateur, dans la mesure où il faisait du harcèlement une pathologie collective, et non pas seulement binaire entre un harcelé et un harceleur. L’auteure dégageait l’hypothèse forte selon laquelle le harcèlement, qu’il sévisse dans la famille, l’entreprise ou d’autres types d’organisations, obéissait à des processus psychiques identiques, illustrant des logiques archaïques de fonctionnement groupal. Ariane Bilheran montre à quel point les racines du harcèlement se situent dans l’enfance, mais répondent aussi à des schémas anthropologiques fondateurs de société.
Ariane Bilheran nous présente son second ouvrage sur le harcèlement, où elle analyse plus explicitement les rapports entre le harcèlement et le pouvoir, les concordances entre le harcèlement et la torture, le harcèlement de type politique. Seule une analyse du phénomène dans toute sa complexité, son étendue, dans ses rapports avec une société donnée, peut en effet permettre de trouver des solutions justes, pertinentes et pérennes.
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