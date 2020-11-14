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Mikael Nordfors - Vi måste ta vårt självförtroende tillbaka!
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11 views • November 14, 2020
Jag vill ha ett politikerfritt samhälle!
Jag har infört en ny diagnos: Normopater
Det är de som vidmakthåller förtrycket.
De flesta av oss föds fria. Någon gång under livet, ungefär då vi sett filmen Fanny och Alexander – med den där prästen som torterar barnen - vi blir pressade att överge vår sanning, vårt inre jag, för att inte få stryk. Vad händer när man gör det? Man förlorar sin själ. Och då blir man en normopat.
De förstör livet för oss andra, som är friska. De är jävligt många i Sverige.
Vi måste göra uppror mot dem!
Det här är en psykologisk sak. Vi måste ta vårt självförtroende tillbaka!
Jag var alltid bäst i skolan. Så jag hade en attityd då. Att om det var något jag inte förstod, så måste det vara fel. Det är inte så många som har den attityden. Men ni måste skaffa er det, allihopa!
Gå inte med på nåt som du inte förstår!
Vi sitter och låtsas att vi förstår, för att inte göra bort oss – och så kan de lura oss!
Sätt er in i frågan!
Gå till https://www.medicdebate.org
Jag har infört en ny diagnos: Normopater
Det är de som vidmakthåller förtrycket.
De flesta av oss föds fria. Någon gång under livet, ungefär då vi sett filmen Fanny och Alexander – med den där prästen som torterar barnen - vi blir pressade att överge vår sanning, vårt inre jag, för att inte få stryk. Vad händer när man gör det? Man förlorar sin själ. Och då blir man en normopat.
De förstör livet för oss andra, som är friska. De är jävligt många i Sverige.
Vi måste göra uppror mot dem!
Det här är en psykologisk sak. Vi måste ta vårt självförtroende tillbaka!
Jag var alltid bäst i skolan. Så jag hade en attityd då. Att om det var något jag inte förstod, så måste det vara fel. Det är inte så många som har den attityden. Men ni måste skaffa er det, allihopa!
Gå inte med på nåt som du inte förstår!
Vi sitter och låtsas att vi förstår, för att inte göra bort oss – och så kan de lura oss!
Sätt er in i frågan!
Gå till https://www.medicdebate.org
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