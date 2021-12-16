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'AGENDA 2030': BRAMA PIEKIEŁ - ABP CARLO MARIA VIGANÒ (POLSKIE NAPISY)
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14 views • December 16, 2021
Wystąpienie arcybiskupa Carlo Maria Viganò z 15.10.2021 zostało opublikowane podczas trwania masowych protestów we Włoszech przeciwko wprowadzanemu obowiązkowi paszportów covidowych. Mimo, że przekaz kierowany jest w tym kontekście głównie do Włochów, to jego znaczenie ma zastosowanie w skali globalnej, gdyż obejmuje omówienie różnych aspektów wprowadzania dyrektyw Nowego Porządku Świata na całym świecie.
Abp Carlo Maria Viganò
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Ten włoski arcybiskup obchodził w tym roku swoje 80 urodziny.
Ukończył Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie. Służył w nuncjaturach w Iraku, Wielkiej Brytanii, Nigerii oraz w Stanach Zjednoczonych. Był obserwatorem Watykanu przy Radzie Europy w Strasburgu.
W 2018 roku, po ujawnieniu skandalu związanego z czynami nierządnymi względem nieletnich w strukturze Kościoła Katolickiego w USA, zaapelował do papieża Franciszka oraz kilku kardynałów i biskupów, aby ustąpili z pełnionych urzędów w związku z ukrywaniem skłonności homoseksualnych oraz molestowaniem dzieci przez arcybiskupa Waszyngtonu Theodore’a McCarricka.
Abp Viganò wskazuje na udział w tego typu skandalach tzw. „Mafii z Saint Gallen”, złożonej z wysokich hierarchów związanych z Watykanem, którzy wspierają i ukrywają lobby homoseksualne w Kościele.
Oskarża również poczynania papieża Franciszka i watykańskiej administracji we wprowadzaniu planów NWO oraz "ekumenicznych" elementów innych wierzeń i kultów pogańskich do liturgii i zwyczajów Kościoła Katolickego, co ma stanowić przyczynek do powstawania nowej, ogólnoświatowej "religii".
Abp Carlo Maria Viganò
----------------------------------
Ten włoski arcybiskup obchodził w tym roku swoje 80 urodziny.
Ukończył Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie. Służył w nuncjaturach w Iraku, Wielkiej Brytanii, Nigerii oraz w Stanach Zjednoczonych. Był obserwatorem Watykanu przy Radzie Europy w Strasburgu.
W 2018 roku, po ujawnieniu skandalu związanego z czynami nierządnymi względem nieletnich w strukturze Kościoła Katolickiego w USA, zaapelował do papieża Franciszka oraz kilku kardynałów i biskupów, aby ustąpili z pełnionych urzędów w związku z ukrywaniem skłonności homoseksualnych oraz molestowaniem dzieci przez arcybiskupa Waszyngtonu Theodore’a McCarricka.
Abp Viganò wskazuje na udział w tego typu skandalach tzw. „Mafii z Saint Gallen”, złożonej z wysokich hierarchów związanych z Watykanem, którzy wspierają i ukrywają lobby homoseksualne w Kościele.
Oskarża również poczynania papieża Franciszka i watykańskiej administracji we wprowadzaniu planów NWO oraz "ekumenicznych" elementów innych wierzeń i kultów pogańskich do liturgii i zwyczajów Kościoła Katolickego, co ma stanowić przyczynek do powstawania nowej, ogólnoświatowej "religii".
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