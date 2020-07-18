“...Αχ! αδελφοί μου, στους καιρούς αυτούς θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών..." - Γέροντας Πανάρετος

Αρκετοί θεωρούν ότι η ομιλία αυτή είναι του Οσίου Παϊσίου, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Επειδή αρκετές ιστοσελίδες αλλά και “νέα κανάλια” στο YouTube συνεχίζουν να αναπαράγουν το ίδιο λάθος, κρίθηκε αναγκαία η επαναδημοσίευση αυτού του video.Ο μακαριστός γέροντας Πανάρετος Φιλοθεΐτης, από το έτος 1982 (εορτή απόδοσης του Πάσχα) “φωτογραφίζει” την εποχή μας.Το παρακάτω απόσπασμα (απομαγνητοφωνημένο κείμενο) προέρχεται από ομιλία του μακαριστού γέροντος Παναρέτου του Φιλοθεΐτου:“... Αχ! αδελφοί μου, στους καιρούς αυτούς θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα υπάρξει θλίψις πολλή, επιθέσεις Εθνών, μεταναστεύσεις Λαών, ακαταστασία μεγάλη, σπατάλη, αμέλεια, αδιαφορία για την σωτηρία της ψυχής. Όλοι -περίπου- οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να τρέχουν στα τραπέζια, στους χορούς, στα γλέντια, θα τρέχουν να απολαμβάνουν τα γήϊνα αγαθά. Οι άνθρωποι θα είναι φιλόνικοι. Θα είναι όλοι οκνηροί. Θα είναι στα θρησκευτικά τους καθήκοντα οκνηροί εις υπερθετικόν βαθμόν! Θα είναι πρόθυμοι να κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Απιστία, μίσος, έχθρα, φθόνος, φιλονικία θα κατέχουν την πρώτη θέση στη ζωή των ανθρώπων! Ας σταθούμε με “Φόβον Θεού” και ας είμεθα προσεκτικοί εις την εκπλήρωση των θρησκευτικών μας καθηκόντων τηρούντες όλας τας αρετάς. Ας φροντίσουμε να γεμίσουμε τα αγγεία μας με έλαιον εφ’όσον η ψυχή μας ευρίσκεται στο σώμα. Πρέπει να φέγγει η λαμπάδα μας, πρέπει να είναι αναμμένη σε όλη μας την ζωή, να είναι αναμμένη πρωτού κλείσουμε τα μάτια μας, συνεχώς να είναι αναμμένη η λαμπάδα μας. Τα αγγεία είναι οι δυνάμεις της ψυχής που δέχονται τας αρετάς, το δε έλαιον που πρέπει να ρίπτουμε εις τα αγγεία είναι η πρακτική εφαρμογή όλων των αρετών. Η λαμπάδα που φέγγει συμβολίζει τον νούν ο οποίος μπορεί να δεχθεί την Θεία Χάρη. Η ψυχή που θα γίνει φωτοφόρος θα εισέλθει με τον Ιησούν Χριστόν εις την Βασιλείαν των Ουρανών. Το επαναλαμβάνω αυτό: Η ψυχή που θα έχει αναμμένη την λαμπάδα, όπως οι πέντε παρθένοι, θα εισέλθει μετά του Ιησού Χριστού εις την Βασιλείαν των Ουρανών ...”Το “ηχητικό” του video προέρχεται από ομιλία του μακαριστού γέροντος (όπως την ηχογράφησε ο ίδιος) την οποία “ανέβασε” στο διαδίκτυο το κανάλι "Στώμεν καλώς” στο οποίο ανήκουν τα δικαιώματα.Αρκετοί θεωρούν ότι η ομιλία αυτή είναι του Οσίου Παϊσίου, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε αυτό το λάθος συνέβαλαν ακόμη και τηλεοπτικά κανάλια (όπως λ.χ. το κανάλι της Βουλής και το Μακεδονία ΤV στην εκπομπή “Φυγόκεντρος”).Την Αγιότητα αλλά και το διορατικό & προορατικό χάρισμα του Οσίου Παϊσίου, ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει. Θεωρώ όμως σωστό, να αποδίδουμε “τα του Καίσαρος τω Καίσαρι...”- Δόξα Τω Θεώ, η Ορθοδοξία μας είχε και έχει μεγάλα “πνευματικά αναστήματα” με διορατικό, προορατικό και άλλα χαρίσματα που αποτελούν δωρεές του Αγίου Πνεύματος!Το video περιέχει όλη την ομιλία του μακαριστού γέροντος Παναρέτου του Φιλοθεΐτου.Από τον ήχο (του video, του καναλιού "Στώμεν καλώς”) αφαίρεσα μόνον τα τμήματα (στην αρχή και στο τέλος) που περιείχαν κωδωνοκρουσίες και ψαλμωδίες. Επεξεργάσθηκα ψηφιακά τον ήχο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος και -τηρουμένων των αναλογιών- το αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό.Πρόκειται για μία εξαιρετική ομιλία την οποία συνιστώ να ακούσετε ολόκληρη και όχι μόνον το εν λόγω απόσπασμα.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΝΑΡΕΤΟ ΦΙΛΟΘΕΪΤΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: