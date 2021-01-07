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7 основных шагов по профилактике и лечению рака. Др. Вероник Десольнье
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104 views • January 07, 2021
В предлагаемом видео др. Вероник Десольнье, бывшая раковая пациентка, которая вылечила себя от рака груди, расскажет о семи основных шагах по профилактике и лечению рака.
Текстовую версию видеоролика читайте на нашем сайте: https://medalternativa.info/our/films/sem-shagov-lecheniya-raka/
Видео представляет собой фрагмент из 2-й серии фильма "Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения".
Текстовую версию видеоролика читайте на нашем сайте: https://medalternativa.info/our/films/sem-shagov-lecheniya-raka/
Видео представляет собой фрагмент из 2-й серии фильма "Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения".
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