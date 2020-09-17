"HONOR CRIMES" ("ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΙΜΗΣ") - ταινία μικρού μήκους

Με αφορμή την τρομοκρατία και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βίαιο τρόπο, κοινοποιώ για πρώτη φορά δημόσια την βραβευμένη μας ταινία για την κακοποίηση των γυναικών! Καταδικάζουμε λοιπόν, όλες τις μορφές βίας, και όχι μόνο αυτές που μας αγγίζουν στο δέρμα!!!



SUMMARY:

A young woman, who has been cut off by her tongue, recounts on the only beautiful object available to her, how she ended up being locked in a dark dungeon to satisfy the sexual needs of the military in the camp. Until she makes the decision, in the next attempted abuse against her, to react.

A film accessible to people with hearing disabilities, in Greek sign language and SDH subtitles, depicting the harsh and violent reality of women in certain eastern countries and condemns the abuse of women and all forms of violence.



Μία νεαρή γυναίκα, που της έχουν κόψει τη γλώσσα, εξιστορεί στο μοναδικό όμορφο αντικείμενο που έχει στη διάθεσή της, πως κατέληξε να βρίσκεται κλειδωμένη σ’ ένα σκοτεινό μπουντρούμι για να ικανοποιεί τις σεξουαλικές ανάγκες των στρατιωτών του στρατοπέδου. Μέχρι τη στιγμή που παίρνει την απόφαση, στην επόμενη απόπειρα κακοποίησης εναντίον της, να αντιδράσει.

Μία ταινία προσβάσιμη σε άτομα με προβλήματα ακοής, στην Ελληνική νοηματική γλώσσα, με υπότιτλους SDH και με ερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, που απεικονίζει τη σκληρή και βίαιη πραγματικότητα των γυναικών σε ορισμένες ανατολικές χώρες και καταδικάζει την κακοποίηση των γυναικών και κάθε μορφή βίας σε όλο τον κόσμο.



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Πρωταγωνιστεί: Κατερίνα Καστάνη

Κινηματογραφικό σενάριο - Σκηνοθεσία: Χάρης Γεωργιάδης

Βασισμένο στο θεατρικό κείμενο της: Μαρία Ν. Κίτρα

Διεύθυνσης φωτογραφίας - Οπερατέρ: Διονύσης Κουμνιώτης

Πρωτότυπη Μουσική: Αλέξανδρος Μεταλλινός

Ενδυματολόγος: Μαριλένα Μέλη

Μοντάζ - Μιξάζ - Υποτιτλισμός: Χάρης Γεωργιάδης

Μακιγιάζ: Έλενα Μαρά

Νοηματική εκπαίδευση: Γαρυφαλλιά Σπύρου & Παρή Κωνσταντινίδη

Εκφώνηση επίλογου: Μαρία Μαλταμπέ

Απόδοση υποτίτλων από Ελληνικά στα Αγγλικά: Δημήτρης Κατσιδονιώτης

Παραγωγοί: Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΑΣ - Γεωργία Τσικούρη & ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΣ - Χάρης Γεωργιάδης

Εκτέλεση παραγωγής: A WORLD movies - Αντρέας Βουγιούκας