"Злой Клоун ещё проявит себя" - сон от 18 июня 2022 г. Может, про антихриста?

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Делюсь сном, который мне приснился 18 июня 2022 г.

В начале сна что-то про то, что Д. Трамп ещё проявит себя как злодей.

Вижу как бы афишу фильма. На ней он изображён как злой клоун с острыми зубами и кажется огнём изо рта.

Далее я внутри магазина и у меня в руках лента с цветными наклейками-картинками - напоминающая раскадровку - т. е. изображение основных событий в сценарии в видео отдельных кадров.

На одном "кадре" оленёнок (Бэмби), на некоторых - что-то зимнее и снеговики. А на одном - тот самый клоун-злодей. И женщина-кассир проставляет галочки напротив "исполнившихся" "кадров", но НЕ напротив злого клоуна. У мен японимание во сне, что эта часть "фильма " еще не произошла, что возможно, это касается.