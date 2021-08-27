A Hős Útja - A Lélek Bátorsága teljes film magyar felirat | Hero's Journey | Finding Joe full movie

A „Hős Útja – A Lélek Bátorsága” egy olyan inspiráló film, ami elvezet minket a végső Hős Útjára, az önfelfedezés és önmegvalósítás útjára. Rettenthetetlen sárkányok lekaszabolása és rejtett kincsek feltárása közben azt tapasztalhatod meg, hogy amit az életben leginkább keresel, elérhetőbb és közelebb van, mint gondolnád. De mégis hogyan?



A 20. század elején Joseph Campbell tanulmányozta az emberiség ősi történeteit, a világ mitológiáit. Egyedülálló kutatása során egy közös mintát fedezett fel minden elbeszélt történetben, és ezt „Hős Útjának” nevezte el. Ez a minta átszövi mindannyiunk életét és minden kasszasiker filmnek is a titka. A minta ismerete lehetőséget ad, hogy jobb életet éljünk.



Ha éppen nincs időd végignézni, 10p30s-ig a lényeg benne van.