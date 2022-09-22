Ομιλία π. Θεόδωρου Ζήση, Παρουσίαση του νέου τεύχους της ''Θεοδρομίας''- Εκκλησιαστική επικαιρότητα

Ζωντάνη ομιλία π. Θεόδωρου Ζήση με θέμα: Παρουσίαση του νέου τεύχους της ''Θεοδρομίας''- Εκκλησιαστική επικαιρότητα. Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, στις 7:00 μμ. ο πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης ΟΜ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ θα μιλήσει με θέμα: Παρουσίαση του νέου τεύχους της ''Θεοδρομίας''- Εκκλησιαστική επΘα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορθοδοξία» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786 - https://agiosiosif.gr ικαιρότητα.