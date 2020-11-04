Kto sponsorował IRA i Bractwo Muzułmańskie.

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Kto sponsorował IRA i Bractwo Muzułmańskie.
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26 views • November 04, 2020
Członek Izby Lordów Lord James of Blackheath powiedział, że został powołany przez Bank Anglii do "rozwiązywania problemów" spowodowanych przez pranie brudnych pieniędzy dla IRA.
Przemawiając czwartego listopada 2010 Lord James powiedział: “Mam największe doświadczeńe w City w praniu brudnych pieniędzy terrorystów oraz innych pieniędzy, ze śmiesznych źródeł.”
Baronowa Hollis z Heigham zapytała: "Do kogo szły te pieniądze?"
Lord James: “Nie do mojej kieszeni. Moim największym klientem była terrorystyczna organizacja IRA i cieszę się że mogę powiedzieć, że udało mi się wyprać dla nich ponad 1 miliard funtów.
Mam również rozległe powiązania z terrorystami na północy Afryki, ale to było znacznie bardziej obrzydliwe doświadczenie; nie chcę o tym mówić, jest to jeszcze nadal kwestia bezpieczeństwa. Pragnę dodać, że lepiej jeśli nikt nie wezwie policji, inaczej od razu zadzwonię do Banku Anglii, jako mojego świadka obronnego, zważywszy, że zatrudnił mnie w celu rozwiązania tych problemów. "
Lord James powiedział, że nie zrobił nic niewłaściwego. Wypowiedział się również na stronie, “technologia i biznes ZDNet.uk”, że został wprowadzony do pięciu przedsiębiorstw w latach 1989 i 1997/98 za poparciem Banku Anglii. Powiedział, iż dostał instrukcje 'likwidacji przedsiębiorstw i likwidacji aktywów, ponieważ zostały one zidentyfikowane jako kanał funduszy IRA.”
...“Jestem czyścicielem pieniędzy, nie piorę ich.” dodał.
Przemawiając czwartego listopada 2010 Lord James powiedział: “Mam największe doświadczeńe w City w praniu brudnych pieniędzy terrorystów oraz innych pieniędzy, ze śmiesznych źródeł.”
Baronowa Hollis z Heigham zapytała: "Do kogo szły te pieniądze?"
Lord James: “Nie do mojej kieszeni. Moim największym klientem była terrorystyczna organizacja IRA i cieszę się że mogę powiedzieć, że udało mi się wyprać dla nich ponad 1 miliard funtów.
Mam również rozległe powiązania z terrorystami na północy Afryki, ale to było znacznie bardziej obrzydliwe doświadczenie; nie chcę o tym mówić, jest to jeszcze nadal kwestia bezpieczeństwa. Pragnę dodać, że lepiej jeśli nikt nie wezwie policji, inaczej od razu zadzwonię do Banku Anglii, jako mojego świadka obronnego, zważywszy, że zatrudnił mnie w celu rozwiązania tych problemów. "
Lord James powiedział, że nie zrobił nic niewłaściwego. Wypowiedział się również na stronie, “technologia i biznes ZDNet.uk”, że został wprowadzony do pięciu przedsiębiorstw w latach 1989 i 1997/98 za poparciem Banku Anglii. Powiedział, iż dostał instrukcje 'likwidacji przedsiębiorstw i likwidacji aktywów, ponieważ zostały one zidentyfikowane jako kanał funduszy IRA.”
...“Jestem czyścicielem pieniędzy, nie piorę ich.” dodał.
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