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Robert F. Kennedy Jr. - Conferencia de Prensa por la libertad
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557 views • February 22, 2021
El vídeo ha sido traducido y subtitulado por Médicos por la Verdad Argentina:
https://lbry.tv/@medicosporlaverdadargentina:3/Robert_F_Kennedy_JR_Conferencia_de_Prensa_Berl%C3%ADn_Alemania_28-08-20:8

➤ Conferencia completa en inglés:
https://youtu.be/qBZy0kUwI1Y

Más info en:
https://elinvestigador.org/

Robert F. Kennedy Jr. participó en la conferencia internacional de prensa que dio el Comité Extraparlamentario para la Investigación del Covid-19, ACU2020 (
https://acu2020.org/
), el día 28 de agosto de 2020. Esta conferencia tuvo lugar el día de antes de la monumental e histórica manifestación de Berlín contra el totalitarismo global (29/08/2020) en la que millones de personas se congregaron por la libertad de la humanidad.

Kennedy manifestó su rechazo a los conflictos de interés presentes el las instituciones como la OMS, que afectan a las decisiones políticas y económicas tomadas por gobiernos de todo el mundo y afectando directamente a los ciudadanos.

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