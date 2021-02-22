Robert F. Kennedy Jr. - Conferencia de Prensa por la libertad

El vídeo ha sido traducido y subtitulado por Médicos por la Verdad Argentina:➤ Conferencia completa en inglés:Más info en:Robert F. Kennedy Jr. participó en la conferencia internacional de prensa que dio el Comité Extraparlamentario para la Investigación del Covid-19, ACU2020 (), el día 28 de agosto de 2020. Esta conferencia tuvo lugar el día de antes de la monumental e histórica manifestación de Berlín contra el totalitarismo global (29/08/2020) en la que millones de personas se congregaron por la libertad de la humanidad.Kennedy manifestó su rechazo a los conflictos de interés presentes el las instituciones como la OMS, que afectan a las decisiones políticas y económicas tomadas por gobiernos de todo el mundo y afectando directamente a los ciudadanos.