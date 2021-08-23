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Dr. Roger Hodkinson: "¡Diles que detengan la inyección!"
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32 views • August 23, 2021
Subtitulado al español por @FLC (Frotando la Costumbre).
Gran entereza demuestra el Dr. Hodkinson, patólogo canadiense, al no callar. Deberían aprender un poquito de él los médicos y enfermeros que se olvidaron del juramento hipocrático y están siendo los instrumentos de genocidio ya sea por ignorancia, omisión o complicidad.
Sé que muchos nos plantamos en esta montaña llena de principios aborreciendo esta tiranía.
Gran entereza demuestra el Dr. Hodkinson, patólogo canadiense, al no callar. Deberían aprender un poquito de él los médicos y enfermeros que se olvidaron del juramento hipocrático y están siendo los instrumentos de genocidio ya sea por ignorancia, omisión o complicidad.
Sé que muchos nos plantamos en esta montaña llena de principios aborreciendo esta tiranía.
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