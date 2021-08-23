Dr. Roger Hodkinson: "¡Diles que detengan la inyección!"

Subtitulado al español por @FLC (Frotando la Costumbre).



Gran entereza demuestra el Dr. Hodkinson, patólogo canadiense, al no callar. Deberían aprender un poquito de él los médicos y enfermeros que se olvidaron del juramento hipocrático y están siendo los instrumentos de genocidio ya sea por ignorancia, omisión o complicidad.



Sé que muchos nos plantamos en esta montaña llena de principios aborreciendo esta tiranía.