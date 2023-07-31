Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 84. Читает Автор

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Список вопросов.00:00 — Вступление.
00:33 — Почему на духовном пути бывают «синусоиды» падений и возхождений?
01:05 — Правда ли, что в любом мы видим отражение самого себя, как в зеркале?
02:25 — Может есть талантливые личности, хоть и с огромным эго, или даже демоны, но которым Давался шанс изжить самость, при этом активно послужив в ПрогРАмме Спасения Земли «ЮСМАЛОС»?
04:38 — Что лучше делать, если кто-то совершает неблаговидные поступки, и если это единомышленник?
05:23 — Почему многим кажется, что от Гармонии Начал «ничего не зависит»?
06:08 — Что значит полубоги?
06:59 — Вопрос о демонической сущности «Ю.К.».
07:50 — Как для Тебя сейчас выглядит это общество, давно падшая обезумевшая цивилизация?
08:50 — Матерь Мира, как правильно понимать Твои Слова: «Мне всё или ничего»?
09:38 — В чём его суть «Золотого соотношения» выраженного числом Φ=1,618?
10:24 — Вопрос о двойственности натуры и проявлении эгоцентризма.
11:08 — Разновидности патриархальных «вероучений» — это то же, но в видоизменённых формах?
12:24 — Почему земляне так легко поддались навязываемой тёмными «патриархальной» идеологии?
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Да Будет Свет!
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 83.
Читает Автор. https://youtu.be/sY4cc8UCSnI
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-84
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
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