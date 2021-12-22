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Dr. Ariyana Love: ГИДРЫ в «вакцине» для создания нового гибридного вида человека
Vera Nika
Vera Nika
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530 views • December 22, 2021

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

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"Свидетельство Доктора Арианы Лав. Это не вакцина, это целая система. Гидры в «вакцине» для создания нового гибридного человека".

См. подробней: «Доктор Кэрри Мадэй нашла в уколах что-то, которое двигается и увеличивается в размерах» — https://usmalos.com/novosti/2021/10/02/novosti-v-mire-2/#02.10.2021 (На странице нажмите "Дополнительно изображения: Открыть").

Подробнее о гидре. Из t.me/c/1395717282/2296 «Гидра Вульгарис: Вечный, Змеиный Эмбрион, Обнаруженный в ВАКЦИНЕ ОТ КОВИД. Гидра названа в честь змеи в греческой мифологии, которая вырастила две новые головы на каждую отрубленную. «Hydra Vulgaris» — крошечное, с щупальцами, в форме пальмы, разумное пресноводное беспозвоночное, состоящее из стволовых клеток, которые, по-видимому, обновляются. Другими словами, «Hydra Vulgaris» содержит геномный код вечной биологической жизни. В течение двадцати дней организм восстанавливает себя. По словам доцента Селины Джулиано, с кафедры молекулярной и клеточной биологии, «Насколько мы можем судить, он не стареет и не умирает, вы можете вырезать из животного маленькие кусочки, и оно вырастет заново, и, возможно, самое удивительное, что вы можете разделить животное на отдельные клетки, смешать их все, собрать их обратно в шар, и из него просто вырастет новая гидра». Обнаруженная в 1744 году Абрахамом Трамбле способность существ к самовосстановлению до сих пор неизвестна. Профессор Джулиано добавил: «Если бы вы или я были ранены, скажем, наши руки были отрезаны, существует определенная генетическая программа, которая активируется и требуется для заживления раны, но рука не вырастет снова. Та же самая генетическая программа активируется после травмы во всем животном мире, но в некоторых случаях вместо того, чтобы вызывать образование рубцов, она запускает регенерацию, и, таким образом, недостающая часть тела заменяется». Стволовые клетки являются краеугольным камнем любого живого существа. По мере роста эмбриона стволовые клетки приобретают индивидуальные особенности. Со временем они теряют способность заменять стареющие клетки и в конечном итоге умирают. И наоборот, стволовые клетки Гидры регенерируются и также известны как Гидра вечный эмбрион. Каким-то образом Гидра способна сохранять свой геном, испытывая крупномасштабное деление клеток. Гидра находится в постоянном состоянии перерождения. Так какова же цель введения «Hydra Vulgaris» в организм человека? Может быть, это отнимает нервную систему? Учитывая, что у каждой Гидры от четырех до двенадцати щупалец, которые выходят из ее рта, захват внутреннего источника пищи не является препятствием. Все, что не может быть переварено, извергается через рот. Из-за отсутствия позвоночника «Hydra Vulgaris» может наклоняться и прикрепляться к другим поверхностям. В дополнение к оксиду графена является ли «Hydra Vulgaris» другим запатентованным ингредиентом, который big pharma удобно включила в свое варево? Построение внутренней самовоспроизводящейся синтетической нейронной сети путем проникновения через гематоэнцефалический барьер. Внешний контроль души и духа человеческого тела...». (Возможно, из-за описанных свойств эта гидра в геномодифицированном виде и была включена в «вакцины»).

См. «Поражающие факторы вакцинации» — https://zen.yandex.ru/media/id/60853394e468165e5db64cdb/porajaiuscie-faktory-vakcinacii-614602dbe8623024eb7115c4 

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vaccinationtechnologycontroltranshumanismtotalcoronaviruskoronavirusgenocidluciferingmo geno modified organisms chipping
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