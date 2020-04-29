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Bağımlı Medyaya mı, Bağımsız Bilgi Kaynaklarına mı İnanmayı Tercih Ediyorsunuz?
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27 views • April 29, 2020
Siz kime inanmak istiyorsunuz?
• Bağımlı olan medyanın görüntülerine ve iddialarına mı?
• Kapsamlı olarak test edilmemiş bir aşıyı herkes için isteyen ve ekonomik anlamda bizzat bundan faydalanacak olanlara mı?
Yoksa,
• Bağımsız, ücretsiz bilgi kaynaklarına mı?
• Bundan ticari fayda sağlamayanlara mı?
• Size hiçbir aşı satmak istemeyenlere mi?
• Temel hak ve özgürlüklerinizi isteyenlere mi?
• ve bunlardan çoğu uluslararası kabul görmüş üst düzey uzmanlara mı?
--------------------------------------------------------------------------------
Epidemiyoloji Profesörü
Prof. Knut M. Wittkowski
http://t.me/LugiaB/197
Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Eski Sağlık Hizmetleri Müdürü
Dr. Wolfgang Wodarg
http://t.me/LugiaB/167
Domuz gribi ile ilgili söylentilerin ortadan kalkmasını sağlamıştır.
O zamanlar 23 Milyon avroya halkın şeklen olmayan bir hastalığa karşı aşı olması için aşı ilaçları sipariş edilmişti.
Enfeksiyon Uzmanı
Prof. P. Vernazza
http://t.me/LugiaB/166
Bonn Üniversitesi, Viroloji Araştırma Enstitüsü Viroloğu ve Epidemyoloji
Profesörü Hendrik Streeck
http://t.me/LugiaB/165
Cerrah ve Ürolog
Dr. Michael Spitzbart
http://t.me/LugiaB/164
Bu video serisini yayınlayan Kulak Burun Boğaz Doktoru:
Dr. Bodo Schiffmann
http://t.me/LugiaB/163
Würzburg Üniversitesi Viroloji
Prof. Dr. Carsten Scheller
https://t.me/LugiaB/192
Fransa Cumhuriyeti Corona Ölüm Oranı Araştırma Ekibi:
Dr. Yanis Roussel ve diğerleri
http://t.me/LugiaB/162
Federal Anayasa Mahkemesi Avukatı, Eski Başkan
Prof. Hans-Jürgen Papier
http://t.me/LugiaB/180
Hamburg Adli Tıp, Prof. Klaus Püschel
https://t.me/LugiaB/191
Heidelberg Adli Tıp Avukatı Beate Bahner
https://t.me/LugiaB/185
Minnesota Üniversitesi Enfeksiyon Araştırma Enstitüsü Epidemyoloji Uzmanı
Prof. Michael T. Osterholm
http://t.me/LugiaB/161
Hukuk Bilim Adamı ve Yasal Danışman
Prof. Dietrich Murswiek
http://t.me/LugiaB/158
Radyolog, Tabipler Birliği Başkanı ve Dünya Tabipler Birliği Başkan Vekili
Prof. Frank U. Montgomery
http://t.me/LugiaB/157
Zürih Üniversitesi ve Max-Planck-Enstitüsü Viroloğu
Prof. Karin Mölling
http://t.me/LugiaB/156
Hukuk Bilim Adamı Prof. Christoph Möllers
http://t.me/LugiaB/177
Hamburg Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Uzmanı
Prof. Ansgar Lohse
http://t.me/LugiaB/181
İsrail Sağlık Bakanı Doktoru ve eski genel müdür
Dr. Yoram Lass
http://t.me/LugiaB/154
Berlin, Sankt-Gertrauden Hastanesi Baş Hekimi
Dr. Ralf Langhoff
http://t.me/LugiaB/153
Epidemyoloji Uzmanı
Prof. Gerard Krause
http://t.me/LugiaB/173
İç Hastalıkları Uzmanı
Dr. Klaus Köhnlein
http://t.me/LugiaB/152
Cerrah, Sağlık Bilimci ve ayrıca Manitoba Eyaleti eski sağlık bakanı
Dr. Joel Kettner
http://t.me/LugiaB/151
Yale Üniversitesi Doktoru ve Prevensiyon Araştırma Merkezi Gıda Mühendisi
Prof. David L. Katz
http://t.me/LugiaB/148
Stanford Üniversitesi Prevensiyon Araştırma Merkezi Doktoru
Prof. John P.A. Ioannidis
http://t.me/LugiaB/147
İmmünoloji Uzmanı ve Toksikolog
Prof. Stefan Hockertz
http://t.me/LugiaB/172
Mikrobiyoloji, Viroloji ve Enfeksiyon Epidemoloji Bilim Doktoru
Prof. Dr. Martin Haditsch
http://t.me/LugiaB/187
“Cochrane” Kütüphane Kurucusu ve Hastane Süreç Analisti
Prof. Peter C. Gotzsche
http://t.me/LugiaB/146
Virolog
Prof. Pablo Goldschmidt
http://t.me/LugiaB/171
Mikrobiyoloji Uzmanı
Prof. Marita R. Gismondo
http://t.me/LugiaB/170
Alternatif Tıp Doktoru ve Hipnoterapist
Dr. Marc Fiddike
http://t.me/LugiaB/144
Jinekolog
DDr. Christian Fiala.
http://t.me/LugiaB/186
Immünolog ve Virologlardan oluşan amerikan bir araştırma ekibi:
Fauci et al
Dr. Anthony S. Fauci
Dr. Clifford Lane
Dr. Robert R. Redfield
http://t.me/LugiaB/143
Deli Dana saçmalığının beyinlerimizden kaybolmasına anlamlı bir şekilde sağlayan Doktor ve Mikrobiyolog
Prof. Sucharit Bhakdi
http://t.me/LugiaB/138
Ki bunun gerçekleştiğinden de şu ara pek emin değilim.
İstatistik ve Sosyal Araştırma Profesörü
Almanya Federal İstatistik Ofisi eski üyesi ve Alman Federal Meslici’nde Maliye Bakanlığı eski danışmanı
Prof. Gerd Bosbach
http://t.me/LugiaB/196
Hukuk Bilim Adamı
Prof. Ulrich Battis
http://t.me/LugiaB/169
ve tabii ki yorulmadan bu konuyla ilgili veriler ileten "Swiss Propaganda Research"
https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/
Düşünmeye başlamanız lazım.
Zamanı çoktan geldi.
Ya da bilinen o üç maymun gibi yaparsınız.
İyi Geceler
Almanya, Avusturya ve İsviçre.
--------------------------------------------------------------------------------
► https://www.coronagercegi.com/post/ab...
--------------------------------------------------------------------------------
Haber Sitemiz
► https://www.coronagercegi.com
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Alternatif Video Kanallarımız
► https://youtube.com/c/CoronaGercegi
► https://bitchute.com/channel/CoronaGercegi
--------------------------------------------------------------------------------
► Kaynak/Source : https://youtu.be/TY26rZ5xRwA
• Bağımlı olan medyanın görüntülerine ve iddialarına mı?
• Kapsamlı olarak test edilmemiş bir aşıyı herkes için isteyen ve ekonomik anlamda bizzat bundan faydalanacak olanlara mı?
Yoksa,
• Bağımsız, ücretsiz bilgi kaynaklarına mı?
• Bundan ticari fayda sağlamayanlara mı?
• Size hiçbir aşı satmak istemeyenlere mi?
• Temel hak ve özgürlüklerinizi isteyenlere mi?
• ve bunlardan çoğu uluslararası kabul görmüş üst düzey uzmanlara mı?
--------------------------------------------------------------------------------
Epidemiyoloji Profesörü
Prof. Knut M. Wittkowski
http://t.me/LugiaB/197
Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Eski Sağlık Hizmetleri Müdürü
Dr. Wolfgang Wodarg
http://t.me/LugiaB/167
Domuz gribi ile ilgili söylentilerin ortadan kalkmasını sağlamıştır.
O zamanlar 23 Milyon avroya halkın şeklen olmayan bir hastalığa karşı aşı olması için aşı ilaçları sipariş edilmişti.
Enfeksiyon Uzmanı
Prof. P. Vernazza
http://t.me/LugiaB/166
Bonn Üniversitesi, Viroloji Araştırma Enstitüsü Viroloğu ve Epidemyoloji
Profesörü Hendrik Streeck
http://t.me/LugiaB/165
Cerrah ve Ürolog
Dr. Michael Spitzbart
http://t.me/LugiaB/164
Bu video serisini yayınlayan Kulak Burun Boğaz Doktoru:
Dr. Bodo Schiffmann
http://t.me/LugiaB/163
Würzburg Üniversitesi Viroloji
Prof. Dr. Carsten Scheller
https://t.me/LugiaB/192
Fransa Cumhuriyeti Corona Ölüm Oranı Araştırma Ekibi:
Dr. Yanis Roussel ve diğerleri
http://t.me/LugiaB/162
Federal Anayasa Mahkemesi Avukatı, Eski Başkan
Prof. Hans-Jürgen Papier
http://t.me/LugiaB/180
Hamburg Adli Tıp, Prof. Klaus Püschel
https://t.me/LugiaB/191
Heidelberg Adli Tıp Avukatı Beate Bahner
https://t.me/LugiaB/185
Minnesota Üniversitesi Enfeksiyon Araştırma Enstitüsü Epidemyoloji Uzmanı
Prof. Michael T. Osterholm
http://t.me/LugiaB/161
Hukuk Bilim Adamı ve Yasal Danışman
Prof. Dietrich Murswiek
http://t.me/LugiaB/158
Radyolog, Tabipler Birliği Başkanı ve Dünya Tabipler Birliği Başkan Vekili
Prof. Frank U. Montgomery
http://t.me/LugiaB/157
Zürih Üniversitesi ve Max-Planck-Enstitüsü Viroloğu
Prof. Karin Mölling
http://t.me/LugiaB/156
Hukuk Bilim Adamı Prof. Christoph Möllers
http://t.me/LugiaB/177
Hamburg Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Uzmanı
Prof. Ansgar Lohse
http://t.me/LugiaB/181
İsrail Sağlık Bakanı Doktoru ve eski genel müdür
Dr. Yoram Lass
http://t.me/LugiaB/154
Berlin, Sankt-Gertrauden Hastanesi Baş Hekimi
Dr. Ralf Langhoff
http://t.me/LugiaB/153
Epidemyoloji Uzmanı
Prof. Gerard Krause
http://t.me/LugiaB/173
İç Hastalıkları Uzmanı
Dr. Klaus Köhnlein
http://t.me/LugiaB/152
Cerrah, Sağlık Bilimci ve ayrıca Manitoba Eyaleti eski sağlık bakanı
Dr. Joel Kettner
http://t.me/LugiaB/151
Yale Üniversitesi Doktoru ve Prevensiyon Araştırma Merkezi Gıda Mühendisi
Prof. David L. Katz
http://t.me/LugiaB/148
Stanford Üniversitesi Prevensiyon Araştırma Merkezi Doktoru
Prof. John P.A. Ioannidis
http://t.me/LugiaB/147
İmmünoloji Uzmanı ve Toksikolog
Prof. Stefan Hockertz
http://t.me/LugiaB/172
Mikrobiyoloji, Viroloji ve Enfeksiyon Epidemoloji Bilim Doktoru
Prof. Dr. Martin Haditsch
http://t.me/LugiaB/187
“Cochrane” Kütüphane Kurucusu ve Hastane Süreç Analisti
Prof. Peter C. Gotzsche
http://t.me/LugiaB/146
Virolog
Prof. Pablo Goldschmidt
http://t.me/LugiaB/171
Mikrobiyoloji Uzmanı
Prof. Marita R. Gismondo
http://t.me/LugiaB/170
Alternatif Tıp Doktoru ve Hipnoterapist
Dr. Marc Fiddike
http://t.me/LugiaB/144
Jinekolog
DDr. Christian Fiala.
http://t.me/LugiaB/186
Immünolog ve Virologlardan oluşan amerikan bir araştırma ekibi:
Fauci et al
Dr. Anthony S. Fauci
Dr. Clifford Lane
Dr. Robert R. Redfield
http://t.me/LugiaB/143
Deli Dana saçmalığının beyinlerimizden kaybolmasına anlamlı bir şekilde sağlayan Doktor ve Mikrobiyolog
Prof. Sucharit Bhakdi
http://t.me/LugiaB/138
Ki bunun gerçekleştiğinden de şu ara pek emin değilim.
İstatistik ve Sosyal Araştırma Profesörü
Almanya Federal İstatistik Ofisi eski üyesi ve Alman Federal Meslici’nde Maliye Bakanlığı eski danışmanı
Prof. Gerd Bosbach
http://t.me/LugiaB/196
Hukuk Bilim Adamı
Prof. Ulrich Battis
http://t.me/LugiaB/169
ve tabii ki yorulmadan bu konuyla ilgili veriler ileten "Swiss Propaganda Research"
https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/
Düşünmeye başlamanız lazım.
Zamanı çoktan geldi.
Ya da bilinen o üç maymun gibi yaparsınız.
İyi Geceler
Almanya, Avusturya ve İsviçre.
--------------------------------------------------------------------------------
► https://www.coronagercegi.com/post/ab...
--------------------------------------------------------------------------------
Haber Sitemiz
► https://www.coronagercegi.com
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Alternatif Video Kanallarımız
► https://youtube.com/c/CoronaGercegi
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► Kaynak/Source : https://youtu.be/TY26rZ5xRwA
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