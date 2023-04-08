25. Лирик + Физик = Результат

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Лирик:
Ну, не технарь я, так сказать!
Но, то не повод прозябать,
Забыв о жизни, о пути,
Который надлежит пройти.
Ну не моё считать цифири,
И строить формул дружный ряд,
Мне вдохновение по лире –
Такой уж жребий в этом мире –
Как юной моднице наряд!
Физик:
А мне ж нейдёт литература:
Хоть проза, хоть стихи… Не то!
Нужна мне чёткая структура
С ответом верным на все сто.
С тобою, грация науки,
С тобою, гений чисел, я
Свой путь земного бытия
Пройду, презрев сонета звуки!
Результат:
Кому чего… и каждый в доле,
И склонность менее иль боле
К конкретным практикам дана.
Но вроде матрицы она –
Преобразуется по мере
Познанья истины вещей,
Желаньем дать отпор химере
Миражных эго и клещей
Невежественно-наносного,
Что тормозит прогресс души.
Пускай для вас всё будет ново,
Так изучайте же в тиши
Творения Мегель Сервета,
Курчатова и Ламетри,
И хрестоматии поэтов
От Пушкина до Саути́.
Практичность, нужность разных сфер
Познается, и единенье
Их – приведёт к развитью мер,
Ведущих в целом к просветленью!