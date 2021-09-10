Ως πρόβατα επί σφαγή όσοι πάνε για κέντημα...

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253 views • September 10, 2021



Η Επιστολή

«Σεβαστέ κ. Διευθυντά,

»Ονομάζομαι Γιασεμή Καψάλη και είμαι μοριακός βιολόγος εργαζόμενη στο Ν. Τζέρσεϊ των ΗΠΑ.

»Ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι θα ερχόταν στιγμή να καθίσω και να γράψω μια επιστολή υποστήριξης σε κάποιον -αυταπόδεικτα ειδήμονα- ο οποίος υποστηρίζοντας τα αυτονόητα απεκλήθη «αγράμματος»! Αποκάλεσε αγράμματο ο άκαπνος έναν γιατρό μάχης που κάθε μέρα ανακεφαλαιώνει όλη την ιατρική!

»Συγχωρέστε μου, παρακαλώ, την οργή, αλλά, παρόλο που γνωρίζω την κατάντια ορισμένων στον χώρο μας, ΔΕΝ τον περίμενα ότι θα καταδεχόταν ποτέ να φτάσουν σε τέτοιες ανήκουστες αθλιότητες!!! Ντράπηκα για το ότι άφησα εγώ και η γενιά μου να ξεφύγουν τα πράγματα τόσο πολύ. Κοιτάξαμε να χτίσουμε καριέρες και προσωπικές επιτυχίες και αφήσαμε πίσω τα ιερά και τα όσια να τα λυμαίνονται ΑΝΑΝΔΡΟΙ, ΑΝΕΡΜΑΤΙΣΤΟΙ, ΑΠΑΤΡΙΔΕΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΑΘΥΡΜΑΤΑ, ΑΡΙΒΙΣΤΕΣ, ΓΛΟΙΩΔΗ υποκείμενα αναδυόμενα από τους πλέον σκοτεινούς υπονόμους της κοινωνίας μας.

»Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Ηράκλειο. Σπούδασα στην Αγγλία και ξεκίνησα μεταπτυχιακά στην Ιατρική Σχολή Κρήτης, πλην όμως δεν είχα την «κατάλληλη νοοτροπία» και ούσα κοπέλα τα πράγματα ήταν προδιαγεγραμμένα προκειμένου να κάνω ακαδημαϊκή καριέρα. Διάλεξα να κρατήσω την αξιοπρέπειά μου και να υπηρετήσω τη μάχιμη επιστήμη. Παντρεύτηκα και μετά τον γάμο μου μετοίκησα στην Αμερική.

»Η ειδικότητά μου είναι μοριακή ογκολογική διαγνωστική, με ειδίκευση στην απομόνωση και σταθεροποίηση του RNA. Έχω επίσης ειδικευτεί στην προεμφυτευτική και περιγεννητική μοριακή διαγνωστική.

»Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020, εργαζόμουν ως υπεύθυνη του εργαστήριου Γενωμικής στο τρίτο μεγαλύτερο διαγνωστικό εργαστήριο τη Αμερικής (OPKO Health-Bioreference Labs). Η δουλειά μου ήταν να κάνω προεμφυτευτική και περιγεννητική διάγνωση για κληρονομούμενες ασθένειες καθώς και για κυστική ίνωση. Εκ περιτροπής και λόγω ειδικότητας, όποτε υπήρχε ανάγκη, κάλυπτα και τα αιματολογικά/ογκολογικά.

»Τον Δεκέμβριο του 2020 με προσέγγισαν από τον μεγαλύτερο όμιλο υγείας του Νιου Τζέρσεϊ (6 γενικά νοσοκομεία) προκειμένου να αναλάβω την οργάνωση και τη λειτουργία ενός εργαστηρίου Γενωμικής και εξατομικευμένης διαγνωστικής. Η πρόταση ήταν πάρα πολύ ελκυστική συν του ότι θα είχα πλήρη ελευθερία να οργανώσω ένα εργαστήριο υπερσύγχρονο με πολυπληθές υποστηρικτικό προσωπικό και άφθονη χρηματοδότηση. Ο σκοπός ήταν τα μηχανήματα που ήδη χρησιμοποιούσαν για τη διάγνωση του κορωνοϊού να χρησιμοποιηθούν για τη γενωμική διάγνωση όταν θα τελείωνε η -τέλος πάντων- πανδημία- σε τρεις μήνες, όπως μου είχαν πει τότε από το νοσοκομείο. Δεν την είδα την παγίδα… Οι τρεις μήνες ήρθαν και πέρασαν και ω, τι έκπληξη, ακόμα κορωνοϊό κάνουμε – και είμαστε πιο απασχολημένοι από ποτέ!

»Και ερχόμενη στο προκείμενο, θέλω να σας πω ότι σε ό,τι λέτε για το θέμα αυτό του υποχρεωτικού εμβολιασμού και για τον εμβολιασμό των εχόντων ήδη αντισώματα έχετε δίκιο. Εγώ είχα την αγαθή τύχη να αρρωστήσω με Covid τον Μάρτιο του 2020. Μετρούσα τα αντισώματά μου μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2020 και ήταν στα ύψη. Αρνήθηκα τον εμβολιασμό (εδώ για τους νοσήσαντες δίνουν μία δόση) και αν και από τον Ιανουάριο έχω καθημερινή επαφή με χιλιάδες δείγματα, δόξα τω Θεώ, δεν έχω αρρωστήσει ούτε για μία ώρα. Εργάζομαι κανονικότατα, ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΣΕ ΝΑ ΜΠΟΛΙΑΣΤΩ, και το νοσοκομείο μάς ζητά μόνο να κάνουμε ένα ράπιντ τεστ την εβδομάδα, εντελώς δωρεάν (όχι τα ρεζιλίκια που ακούω στην Ελλάδα με υποχρεωτικότητες και ράπιντ από την τσέπη του κάθε μεροκαματιάρη και χαμηλόμισθου).

»Εδώ φτάσαμε τον Μάιο-Ιούνιο να μη βλέπουμε θετικά. (Οι εμβολιασμοί εδώ άρχισαν μαζικά στις αρχές του χρόνου. Το Ν. Τζέρσεϊ έχει γύρω στο 80% εμβολιασμένους). Από τη μέση του Ιουλίου και μέχρι τώρα, φτάσαμε και ξεπεράσαμε τα νούμερα του χειμώνα (αν υπολογίσουμε ότι μόλις τελείωσαν οι έξι μήνες από τον εμβολιασμό, άρχισαν οι μπολιασμένοι να αρρωσταίνουν ξανά). Και ναι, οι περισσότεροι θετικοί είναι BREAKTHROUGH περιστατικά, δηλαδή εμβολιασμένοι οι οποίοι μολύνθηκαν και νοσούν ξανά. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε με τα breakthrough.

»Όταν δε άρχισαν να μπολιάζουν τους 12 και άνω, δεν προλαβαίναμε να βλέπουμε περικαρδίτιδες και μυοκαρδίτιδες (κυρίως σε αγοράκια).

»Θα μπορούσα να σας γράψω τόμους ολόκληρους με το τι συμβαίνει, τα τερατώδη ψέματα που ακούω για τον κορωνοϊό από τους Έλληνες γιατρούς και επιστήμονες και όλα τα οποία με κάνουν και τραβάω τα μαλλιά μου, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω.

»Σας θαυμάζω για το υψηλό επιστημονικό σας ήθος και για τον ηρωισμό τον οποίο επιδεικνύετε σε μια μαύρη και άγρια εποχή.

»Το νούμερο του κινητού μου είναι ……… ........ "

»Μετά τιμής,

»Γιασεμή Ζ. Καψάλη».



Ολόκληρη η συνέντευξη εδώ...

;t=3s "....Θα μπορούσα να σας γράψω τόμους ολόκληρους με το τι συμβαίνει, τα τερατώδη ψέματα που ακούω για τον κορωνοϊό από τους Έλληνες γιατρούς και επιστήμονες και όλα τα οποία με κάνουν και τραβάω τα μαλλιά μου...."Η Επιστολή«Σεβαστέ κ. Διευθυντά,»Ονομάζομαι Γιασεμή Καψάλη και είμαι μοριακός βιολόγος εργαζόμενη στο Ν. Τζέρσεϊ των ΗΠΑ.»Ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι θα ερχόταν στιγμή να καθίσω και να γράψω μια επιστολή υποστήριξης σε κάποιον -αυταπόδεικτα ειδήμονα- ο οποίος υποστηρίζοντας τα αυτονόητα απεκλήθη «αγράμματος»! Αποκάλεσε αγράμματο ο άκαπνος έναν γιατρό μάχης που κάθε μέρα ανακεφαλαιώνει όλη την ιατρική!»Συγχωρέστε μου, παρακαλώ, την οργή, αλλά, παρόλο που γνωρίζω την κατάντια ορισμένων στον χώρο μας, ΔΕΝ τον περίμενα ότι θα καταδεχόταν ποτέ να φτάσουν σε τέτοιες ανήκουστες αθλιότητες!!! Ντράπηκα για το ότι άφησα εγώ και η γενιά μου να ξεφύγουν τα πράγματα τόσο πολύ. Κοιτάξαμε να χτίσουμε καριέρες και προσωπικές επιτυχίες και αφήσαμε πίσω τα ιερά και τα όσια να τα λυμαίνονται ΑΝΑΝΔΡΟΙ, ΑΝΕΡΜΑΤΙΣΤΟΙ, ΑΠΑΤΡΙΔΕΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΑΘΥΡΜΑΤΑ, ΑΡΙΒΙΣΤΕΣ, ΓΛΟΙΩΔΗ υποκείμενα αναδυόμενα από τους πλέον σκοτεινούς υπονόμους της κοινωνίας μας.»Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Ηράκλειο. Σπούδασα στην Αγγλία και ξεκίνησα μεταπτυχιακά στην Ιατρική Σχολή Κρήτης, πλην όμως δεν είχα την «κατάλληλη νοοτροπία» και ούσα κοπέλα τα πράγματα ήταν προδιαγεγραμμένα προκειμένου να κάνω ακαδημαϊκή καριέρα. Διάλεξα να κρατήσω την αξιοπρέπειά μου και να υπηρετήσω τη μάχιμη επιστήμη. Παντρεύτηκα και μετά τον γάμο μου μετοίκησα στην Αμερική.»Η ειδικότητά μου είναι μοριακή ογκολογική διαγνωστική, με ειδίκευση στην απομόνωση και σταθεροποίηση του RNA. Έχω επίσης ειδικευτεί στην προεμφυτευτική και περιγεννητική μοριακή διαγνωστική.»Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020, εργαζόμουν ως υπεύθυνη του εργαστήριου Γενωμικής στο τρίτο μεγαλύτερο διαγνωστικό εργαστήριο τη Αμερικής (OPKO Health-Bioreference Labs). Η δουλειά μου ήταν να κάνω προεμφυτευτική και περιγεννητική διάγνωση για κληρονομούμενες ασθένειες καθώς και για κυστική ίνωση. Εκ περιτροπής και λόγω ειδικότητας, όποτε υπήρχε ανάγκη, κάλυπτα και τα αιματολογικά/ογκολογικά.»Τον Δεκέμβριο του 2020 με προσέγγισαν από τον μεγαλύτερο όμιλο υγείας του Νιου Τζέρσεϊ (6 γενικά νοσοκομεία) προκειμένου να αναλάβω την οργάνωση και τη λειτουργία ενός εργαστηρίου Γενωμικής και εξατομικευμένης διαγνωστικής. Η πρόταση ήταν πάρα πολύ ελκυστική συν του ότι θα είχα πλήρη ελευθερία να οργανώσω ένα εργαστήριο υπερσύγχρονο με πολυπληθές υποστηρικτικό προσωπικό και άφθονη χρηματοδότηση. Ο σκοπός ήταν τα μηχανήματα που ήδη χρησιμοποιούσαν για τη διάγνωση του κορωνοϊού να χρησιμοποιηθούν για τη γενωμική διάγνωση όταν θα τελείωνε η -τέλος πάντων- πανδημία- σε τρεις μήνες, όπως μου είχαν πει τότε από το νοσοκομείο. Δεν την είδα την παγίδα… Οι τρεις μήνες ήρθαν και πέρασαν και ω, τι έκπληξη, ακόμα κορωνοϊό κάνουμε – και είμαστε πιο απασχολημένοι από ποτέ!»Και ερχόμενη στο προκείμενο, θέλω να σας πω ότι σε ό,τι λέτε για το θέμα αυτό του υποχρεωτικού εμβολιασμού και για τον εμβολιασμό των εχόντων ήδη αντισώματα έχετε δίκιο. Εγώ είχα την αγαθή τύχη να αρρωστήσω με Covid τον Μάρτιο του 2020. Μετρούσα τα αντισώματά μου μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2020 και ήταν στα ύψη. Αρνήθηκα τον εμβολιασμό (εδώ για τους νοσήσαντες δίνουν μία δόση) και αν και από τον Ιανουάριο έχω καθημερινή επαφή με χιλιάδες δείγματα, δόξα τω Θεώ, δεν έχω αρρωστήσει ούτε για μία ώρα. Εργάζομαι κανονικότατα, ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΣΕ ΝΑ ΜΠΟΛΙΑΣΤΩ, και το νοσοκομείο μάς ζητά μόνο να κάνουμε ένα ράπιντ τεστ την εβδομάδα, εντελώς δωρεάν (όχι τα ρεζιλίκια που ακούω στην Ελλάδα με υποχρεωτικότητες και ράπιντ από την τσέπη του κάθε μεροκαματιάρη και χαμηλόμισθου).»Εδώ φτάσαμε τον Μάιο-Ιούνιο να μη βλέπουμε θετικά. (Οι εμβολιασμοί εδώ άρχισαν μαζικά στις αρχές του χρόνου. Το Ν. Τζέρσεϊ έχει γύρω στο 80% εμβολιασμένους). Από τη μέση του Ιουλίου και μέχρι τώρα, φτάσαμε και ξεπεράσαμε τα νούμερα του χειμώνα (αν υπολογίσουμε ότι μόλις τελείωσαν οι έξι μήνες από τον εμβολιασμό, άρχισαν οι μπολιασμένοι να αρρωσταίνουν ξανά). Και ναι, οι περισσότεροι θετικοί είναι BREAKTHROUGH περιστατικά, δηλαδή εμβολιασμένοι οι οποίοι μολύνθηκαν και νοσούν ξανά. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε με τα breakthrough.»Όταν δε άρχισαν να μπολιάζουν τους 12 και άνω, δεν προλαβαίναμε να βλέπουμε περικαρδίτιδες και μυοκαρδίτιδες (κυρίως σε αγοράκια).»Θα μπορούσα να σας γράψω τόμους ολόκληρους με το τι συμβαίνει, τα τερατώδη ψέματα που ακούω για τον κορωνοϊό από τους Έλληνες γιατρούς και επιστήμονες και όλα τα οποία με κάνουν και τραβάω τα μαλλιά μου, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω.»Σας θαυμάζω για το υψηλό επιστημονικό σας ήθος και για τον ηρωισμό τον οποίο επιδεικνύετε σε μια μαύρη και άγρια εποχή.»Το νούμερο του κινητού μου είναι ……… ........ "»Μετά τιμής,»Γιασεμή Ζ. Καψάλη».Ολόκληρη η συνέντευξη εδώ... https://www.youtube.com/watch?v=VEKgXwTCSes& ;t=3s Keywords recg

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