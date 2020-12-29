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All Hell Can't Stop Us - Episode 090 - with @[email protected], Larry Neufeld & Saskboy
Jeff Cliff
Jeff Cliff
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8 views • December 29, 2020
This podcast is a Creative Commons podcast, CC BY 3.0

Guests:
John "Saskboy" Klein ( @[email protected] ) https://twitter.com/JohnKleinRegina https://twitter.com/saskboy
larry neufeld https://www.facebook.com/LarryJN https://www.facebook.com/BIGcoalition/
@[email protected] https://huskyapp.dev/

image: husky

It isn't just available on this platform, see Subscribestar for full list https://www.subscribestar.com/posts/243703

Intro song: Toka Collective - Nothing will hold us back
song: incarnadine seraphim seventh day remix
http://ccmixter.org/files/Incarnadine/5749
n/a
ending song/songs/rants: none
Contact : [email protected]
thanks to occultae veritatis for lending an audio recorder https://ovpod.ca/

previous episodes

uregina120 #8 https://www.youtube.com/watch?v=GGWj17i0RMs&;list=PL0KBVEO7tItfL6wmsngECFbweUsaPmhIE&index=8
uregina120 #55 https://www.youtube.com/watch?v=Nlgu_bmPzOU&;list=PL0KBVEO7tItfL6wmsngECFbweUsaPmhIE&index=55
episode 043 https://www.youtube.com/watch?v=nIyzjH8omx8&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=43
episode 049 https://www.bitchute.com/video/84peJVVyc9C6/
episode 061 https://www.youtube.com/watch?v=X6OK8XO5Q2I&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=59
episode 068 https://www.youtube.com/watch?v=vlgz5RLV7CU&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=66
episode 086 https://www.youtube.com/watch?v=LCDd52gFue8&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=84
episode 088 https://www.youtube.com/watch?v=KsEm4jlyyz4&;list=PL0KBVEO7tIteur4idBiKc3nLAXjoqULNa&index=86

no lockdown https://saskboy.wordpress.com/2020/11/11/plague-update-sask-government-refusing-to-slow-pandemic-down/
https://www.cbc.ca/news/canada/saskatoon/icus-maxed-out-because-of-covid-19-1.5801785
https://www.saskatoonhealthregion.ca/pages/emergency-wait-times.aspx
https://dashboard.saskatchewan.ca/health-wellness/covid-19/cases#new-cases-tab
brad wall hellthread https://www.facebook.com/BradWall306/posts/10159086290689267?comment_id=10159086308439267&;reply_comment_id=10159088397289267&__cft__[0]=AZW2CZbvXGhWJ8iaojWiJcH0o7Er0IYAYSVKKxhv_JgeJC4zEkKS7mU-uWN0vmjAGh_yPW0LG_fzMqWkqYFUZgj88JKZEQ95bPNjlRTRMHfjIiiRgJ2xmXIpTI-38Uy-Fpa2Mh6Le_qxeQ1XkywEUFxp&__tn__=R]-R
300 helens agree https://www.cbc.ca/news/canada/saskatoon/doctors-open-letter-1.5797316
hard choices https://www.facebook.com/jeff.cliff/posts/10157313858322909?comment_id=10157313887122909
front line reports https://saskboy.wordpress.com/2020/11/29/plague-update-saskatchewan-descends-as-faithful-cheer-on-the-coming-darkness/
moe https://saskboy.wordpress.com/2020/11/25/plague-update-moe-lied-people-died/
2 https://saskboy.wordpress.com/2020/11/24/plague-update-moe-more-restaurant-dining/
3 https://saskboy.wordpress.com/2020/11/14/plague-update-without-air-farce-we-have-to-make-our-own/
4 https://twitter.com/saskboy/status/1330302405163032578
conservatives and covid https://saskboy.wordpress.com/2020/11/14/plague-update-sociopathy-of-contemporary-conservativism/
Dr. Alec Couros https://twitter.com/courosa
nurses experiencing wtf https://www.youtube.com/watch?v=WicsWfTm1ZI
https://twitter.com/saskboy/status/1333137394040713217
alberta https://twitter.com/saskboy/status/1330596277550276611
saskatchewan https://twitter.com/saskboy/status/1331370516448497664
recovered https://twitter.com/saskboy/status/1330889663196827648
https://twitter.com/saskboy/status/1330749144558956545
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https://en.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dinger%27s_cat
https://sputnikvaccine.com/
https://www.facebook.com/bruce.hyer.1/posts/10157344636746300?
https://www.cbc.ca/news/politics/us-uk-vaccinations-start-december-canada-silent-1.5814176
https://thestarphoenix.com/news/saskatchewan/moe-troubled-as-trudeau-admits-canada-may-wait-for-covid-19-vaccine/wcm/ac0352ab-9ed2-4251-bb20-4d540c7915ec?
https://jacobinmag.com/2020/12/big-pharma-vaccine-production-anti-vaxxers-paranoia/
https://en.wikipedia.org/wiki/Connaught_Laboratories
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/re-open-saskatchewan-plan
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https://git.pleroma.social/pleroma/pleroma/
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https://nypost.com/2020/09/23/putin-claims-alexei-navalny-poisoned-himself/
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https://www.who.int/ihr/legal_issues/states_parties/en/
https://thehill.com/homenews/administration/506214-trump-administration-formally-withdraws-us-from-WHO-
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