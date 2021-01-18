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18.01.2021. Новости. Биоробот Пу требует массовой вакцинации (Выпуск № 185 часть I (1)).
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9948 views • January 16, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
03:29 Срочные новости по делу Отца Сергия (Романова). https://www.youtube.com/watch?v=Lj3f2XOkVrM.
17:00 ПОД ЗЕМЛЕЙ ОБНАРУЖИЛИ АД! ОТКРОВЕНИЯ ОДЕССКОГО СТАРЦА. https://www.youtube.com/watch?v=eylqTRhtrvs&;feature=youtu.be.
24:56 Как добровольная вакцинация стала принудительной. Дальше блокировка пенсий? https://www.youtube.com/watch?v=Cy0v5_pCKwU.
27:04 «Шесть добровольцев умерли во время испытаний вакцины Pfizer и BioNTech. https://www.youtube.com/watch?v=LOt8bwUxf5Y.
27:42 (Потерпевшие). https://www.youtube.com/watch?v=X6Fxn9Bw_vA.
29:25 (2 миллиона). https://www.youtube.com/watch?v=YjAZka9nJTc.
31:05 Массовая вакцинация в России стартует на следующей неделе. https://www.youtube.com/watch?v=q_PBXFWBCTM.
32:24 (передатчик) канал заблокировали на неделю. https://www.youtube.com/watch?v=-hy0HoDVQ3Y.
36:39 Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции. https://www.fondsk.ru/news/2021/01/05/oglushitelnyj-proval-vseobschej-vakcinacii-vo-francii-52618.html.
38:10 Письмо слушателя. О вакцине и вакцинации.
41:55 Люди, не попадайте в больницы! https://www.youtube.com/watch?v=zDP4it3OzIU.
44:30 (Эффект). https://www.youtube.com/watch?v=Ca1d0WiXjNI.
49:35 Письмо слушателя. Лечение молитвами и народными средствами.
52:15 "Альянс Врачей" о вакцине "Спутник V". Хаос нарастает! https://www.youtube.com/watch?v=hWAQ9_tFPlk.
57:30 Письмо слушателя. Известный священник против вакцины.
59:05 Без ума от короны: делирий от COVID может привести к эпидемии деменции. https://news.mail.ru/society/44557199/.
01:00:25 Письмо слушателя. Вот что выложили в сообществе закрытом где я есть уже 2-3 года или больше.
01:02:47 НОВЫЕ ПРОРОЧЕСТВА О ПЕЧАТИ АНТИХРИСТА И СЕМИ ВАКЦИНАХ. СТАРЕЦ ЭЛПИДИЙ. https://www.brighteon.com/aae796b8-9bea-4e13-8efc-63f0fcdde0dd
01:10:48 В Германии врачи ездят по улицам,призывают отказываться от в@кци-на-ции и предупреждают об опасности. https://www.youtube.com/watch?v=lBZis69EyJw&;feature=youtu.be.
01:12:30 Из Германии для верующих. https://www.youtube.com/watch?v=N9swD9ZwqUc.
01:18:30 Письмо слушателя. Не носить больше маску сказал врач.
01:20:07 Маска или жизнь? Обращение к сотрудникам полиции! https://www.youtube.com/watch?v=aXg9jtILSvM.
Сегодня мы поговорим о нынешней ситуации, которая сложилась у отца Сергия (Романова). Обсудим всеобщую массовую вакцинацию, которая должна стартовать 18 января накануне Крещения. Также увидим различные случаи трагических последствий у людей, которые сделали вакцину от КОВИД-19, или попали в больницу с данным диагнозом. Напомним, что лучшие лекарство – это в первую очередь вера и молитва, а также разнообразные природные антибиотики (девясил, кора дуба, березовые почки и прочее). Послушаем пророчества старца Элпидия. Увидим как в разных странах медработники выступают против вакцинации и ношения масок.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
03:29 Срочные новости по делу Отца Сергия (Романова). https://www.youtube.com/watch?v=Lj3f2XOkVrM.
17:00 ПОД ЗЕМЛЕЙ ОБНАРУЖИЛИ АД! ОТКРОВЕНИЯ ОДЕССКОГО СТАРЦА. https://www.youtube.com/watch?v=eylqTRhtrvs&;feature=youtu.be.
24:56 Как добровольная вакцинация стала принудительной. Дальше блокировка пенсий? https://www.youtube.com/watch?v=Cy0v5_pCKwU.
27:04 «Шесть добровольцев умерли во время испытаний вакцины Pfizer и BioNTech. https://www.youtube.com/watch?v=LOt8bwUxf5Y.
27:42 (Потерпевшие). https://www.youtube.com/watch?v=X6Fxn9Bw_vA.
29:25 (2 миллиона). https://www.youtube.com/watch?v=YjAZka9nJTc.
31:05 Массовая вакцинация в России стартует на следующей неделе. https://www.youtube.com/watch?v=q_PBXFWBCTM.
32:24 (передатчик) канал заблокировали на неделю. https://www.youtube.com/watch?v=-hy0HoDVQ3Y.
36:39 Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции. https://www.fondsk.ru/news/2021/01/05/oglushitelnyj-proval-vseobschej-vakcinacii-vo-francii-52618.html.
38:10 Письмо слушателя. О вакцине и вакцинации.
41:55 Люди, не попадайте в больницы! https://www.youtube.com/watch?v=zDP4it3OzIU.
44:30 (Эффект). https://www.youtube.com/watch?v=Ca1d0WiXjNI.
49:35 Письмо слушателя. Лечение молитвами и народными средствами.
52:15 "Альянс Врачей" о вакцине "Спутник V". Хаос нарастает! https://www.youtube.com/watch?v=hWAQ9_tFPlk.
57:30 Письмо слушателя. Известный священник против вакцины.
59:05 Без ума от короны: делирий от COVID может привести к эпидемии деменции. https://news.mail.ru/society/44557199/.
01:00:25 Письмо слушателя. Вот что выложили в сообществе закрытом где я есть уже 2-3 года или больше.
01:02:47 НОВЫЕ ПРОРОЧЕСТВА О ПЕЧАТИ АНТИХРИСТА И СЕМИ ВАКЦИНАХ. СТАРЕЦ ЭЛПИДИЙ. https://www.brighteon.com/aae796b8-9bea-4e13-8efc-63f0fcdde0dd
01:10:48 В Германии врачи ездят по улицам,призывают отказываться от в@кци-на-ции и предупреждают об опасности. https://www.youtube.com/watch?v=lBZis69EyJw&;feature=youtu.be.
01:12:30 Из Германии для верующих. https://www.youtube.com/watch?v=N9swD9ZwqUc.
01:18:30 Письмо слушателя. Не носить больше маску сказал врач.
01:20:07 Маска или жизнь? Обращение к сотрудникам полиции! https://www.youtube.com/watch?v=aXg9jtILSvM.
Сегодня мы поговорим о нынешней ситуации, которая сложилась у отца Сергия (Романова). Обсудим всеобщую массовую вакцинацию, которая должна стартовать 18 января накануне Крещения. Также увидим различные случаи трагических последствий у людей, которые сделали вакцину от КОВИД-19, или попали в больницу с данным диагнозом. Напомним, что лучшие лекарство – это в первую очередь вера и молитва, а также разнообразные природные антибиотики (девясил, кора дуба, березовые почки и прочее). Послушаем пророчества старца Элпидия. Увидим как в разных странах медработники выступают против вакцинации и ношения масок.
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