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Young Hearts Parts 13-18 - Young Hearts Failing checkur6
checkur6https://www.bitchute.com/video/NVFMAA9OPyen/
YOUNG HEARTS PART 13 – INJURIES AND DEATHS INCREASE - CARNAGE
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YOUNG HEARTS PART 14 – JAB DEATHS CONTINUE - DISTRACTIONS – “LOOK AT THE WAR! FORGET THE POISON!”
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YOUNG HEARTS PART 15 - AND ON IT GOES. THE FALLOUT CONTINUES
https://www.bitchute.com/video/oKSGDTjhpBLO/
YOUNG HEARTS PART 16 – MSM REPORT 769 ATHLETES COLLAPSE OVER THE PAST YEAR
https://www.bitchute.com/video/qQzzgvhsGFKs/
YOUNG HEARTS PART 17 – THE KILLING CONTINUES
https://www.bitchute.com/video/XUXhfJzodpSN/
YOUNG HEARTS PART 18 – SUDDEN ADULT DEATH SYNDROME (SADS) - HEALTHY YOUNG PEOPLE DYING SUDDENLY