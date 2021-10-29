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IFQ72 - Émission #72 du 28 octobre 2021 avec Yves Rasir
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24 views • October 29, 2021
28 octobre 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions72:b
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Dans cette 72e édition de votre émission hebdomadaire de l'Info en QuestionS, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Rasir, journaliste et rédacteur en chef de Néosanté.
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Coordonnées de l'équipe :
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
https://odysee.com/@Chloe_F:b
https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
https://m.vk.com/id665557322
👉MURIEL HUBIN :
https://www.facebook.com/hubmu2
http://murielhubinessentiellement.eu
■ Sources Jean-Jacques :
• Études sur l'ivermectine : https://ivmmeta.com/
■ Sources Chloé :
• Vidéo de Chloé sur la votation du 28 NOVEMBRE 2021 : NON À LA LOI COVID19 et AUX AJOUTS CACHÉS DU 19 MARS.
https://odysee.com/@Chloe_F:b/Votation_28_Novembre_NON_AUX_AJOUTS_CACHES_DU_19_MARS_LOI_COVID19:c
https://rumble.com/vo9s5f-le-28-novembre-2021-pourquoi-nous-voterons-non-la-loi-covid19-et-aux-ajouts.html
• La prolongation du Pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022 votée par l'Assemblée Nationale le 21.10.21 a été réduite au 28 février 2022 aujourd'hui par le Sénat. Reste à trouver un compromis ... https://www.cnews.fr/france/2021-10-28/prolongement-du-pass-sanitaire-ce-que-le-senat-prepare-1143243
• 1 sur 5 - Film de Karl Zéro sur la pédocriminalité
https://youtu.be/m2BcLFbu5IA
• Présentation "Des projets pour notre cerveau" : https://youtu.be/m2BcLFbu5IA
http://gerardscheller.ch/Presentation_Human_Brain_Project-IEQ72.pptx
PDF : http://gerardscheller.ch/Presentation_Human_Brain_Project-IEQ72.pdf
• Brochure de Graphene Flagship - 2020, financé par l'Union européenne: http://gerardscheller.ch/Graphene_Flagship_Commission_europeenne.pdf
• Rapport de Klaus Schwab "Shaping the internet of Bodies" - juillet 2020 : http://gerardscheller.ch/WEF_IoB_briefing_paper_2020.pdf
• Des implants dans le cerveau pour rendre le langage obsolete, par Elon Musk - mai 2020 https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/elon-musk-joe-rogan-podcast-language-neuralink-grimes-baby-a9506451.html
• Site de Neuralink : https://neuralink.com/
• Human Brain Project, page Wikipedia : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Human_Brain_Project
/ Site de Human Brain project : https://www.humanbrainproject.eu/en/
• Site de EBAINS : https://ebrains.eu/
Rapport de EBRAINS (25 pages) : https://ebrains.eu/discover/
• Article du 24h - 30.03.16 "Le Human Brain Project en phase opérationnelle" : https://www.24heures.ch/savoirs/sciences/human-brain-project-phase-operationnelle/story/22660824
• "The Human Brain Project - 6 réalisations du plus grand programme de neurosciences d'Europe" - 11.10.21 : https://uk.sports.yahoo.com/news/human-brain-project-five-achievements-080133251.html?guccounter=1
• Présentation vidéo officielle de "HumainCerveauProjet" : https://www.youtube.com/watch?v=JqMpGrM5ECo
• Partenaires du Human Brain Project : https://www.humanbrainproject.eu/en/silicon-brains/how-we-work/partners/
• Projet Blue Brain : https://www.epfl.ch/research/domains/bluebrain/
• Qu'est-ce que Neuralink ? - Implant cérébral d'Elon Musk - 2.06.21 : https://news.yahoo.com/neuralink-elon-musk-brain-implant-151027676.html
• Le Monde "La recherche sur le cerveau et le graphène choisie par l'UE pour des financements" 28.01.13 : https://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/01/28/la-recherche-sur-le-cerveau-et-le-graphene-choisie-par-l-ue-pour-des-financements_1823571_1650684.html
• Klaus Schwab sur la RTS - 10.01.16 : "Certainement dans les 10 années à venir... On pourrait s'imaginer qu'on les (puces électroniques) implante dans nos cerveaux ou dans notre peau, et à la fin peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons c'est une fusion du monde physique, digital et biologique." https://www.youtube.com/watch?v=IJcey1PPiIM
https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Dans cette 72e édition de votre émission hebdomadaire de l'Info en QuestionS, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Rasir, journaliste et rédacteur en chef de Néosanté.
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Coordonnées de l'équipe :
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
https://odysee.com/@Chloe_F:b
https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
https://m.vk.com/id665557322
👉MURIEL HUBIN :
https://www.facebook.com/hubmu2
http://murielhubinessentiellement.eu
■ Sources Jean-Jacques :
• Études sur l'ivermectine : https://ivmmeta.com/
■ Sources Chloé :
• Vidéo de Chloé sur la votation du 28 NOVEMBRE 2021 : NON À LA LOI COVID19 et AUX AJOUTS CACHÉS DU 19 MARS.
https://odysee.com/@Chloe_F:b/Votation_28_Novembre_NON_AUX_AJOUTS_CACHES_DU_19_MARS_LOI_COVID19:c
https://rumble.com/vo9s5f-le-28-novembre-2021-pourquoi-nous-voterons-non-la-loi-covid19-et-aux-ajouts.html
• La prolongation du Pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022 votée par l'Assemblée Nationale le 21.10.21 a été réduite au 28 février 2022 aujourd'hui par le Sénat. Reste à trouver un compromis ... https://www.cnews.fr/france/2021-10-28/prolongement-du-pass-sanitaire-ce-que-le-senat-prepare-1143243
• 1 sur 5 - Film de Karl Zéro sur la pédocriminalité
https://youtu.be/m2BcLFbu5IA
• Présentation "Des projets pour notre cerveau" : https://youtu.be/m2BcLFbu5IA
http://gerardscheller.ch/Presentation_Human_Brain_Project-IEQ72.pptx
PDF : http://gerardscheller.ch/Presentation_Human_Brain_Project-IEQ72.pdf
• Brochure de Graphene Flagship - 2020, financé par l'Union européenne: http://gerardscheller.ch/Graphene_Flagship_Commission_europeenne.pdf
• Rapport de Klaus Schwab "Shaping the internet of Bodies" - juillet 2020 : http://gerardscheller.ch/WEF_IoB_briefing_paper_2020.pdf
• Des implants dans le cerveau pour rendre le langage obsolete, par Elon Musk - mai 2020 https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/elon-musk-joe-rogan-podcast-language-neuralink-grimes-baby-a9506451.html
• Site de Neuralink : https://neuralink.com/
• Human Brain Project, page Wikipedia : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Human_Brain_Project
/ Site de Human Brain project : https://www.humanbrainproject.eu/en/
• Site de EBAINS : https://ebrains.eu/
Rapport de EBRAINS (25 pages) : https://ebrains.eu/discover/
• Article du 24h - 30.03.16 "Le Human Brain Project en phase opérationnelle" : https://www.24heures.ch/savoirs/sciences/human-brain-project-phase-operationnelle/story/22660824
• "The Human Brain Project - 6 réalisations du plus grand programme de neurosciences d'Europe" - 11.10.21 : https://uk.sports.yahoo.com/news/human-brain-project-five-achievements-080133251.html?guccounter=1
• Présentation vidéo officielle de "HumainCerveauProjet" : https://www.youtube.com/watch?v=JqMpGrM5ECo
• Partenaires du Human Brain Project : https://www.humanbrainproject.eu/en/silicon-brains/how-we-work/partners/
• Projet Blue Brain : https://www.epfl.ch/research/domains/bluebrain/
• Qu'est-ce que Neuralink ? - Implant cérébral d'Elon Musk - 2.06.21 : https://news.yahoo.com/neuralink-elon-musk-brain-implant-151027676.html
• Le Monde "La recherche sur le cerveau et le graphène choisie par l'UE pour des financements" 28.01.13 : https://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/01/28/la-recherche-sur-le-cerveau-et-le-graphene-choisie-par-l-ue-pour-des-financements_1823571_1650684.html
• Klaus Schwab sur la RTS - 10.01.16 : "Certainement dans les 10 années à venir... On pourrait s'imaginer qu'on les (puces électroniques) implante dans nos cerveaux ou dans notre peau, et à la fin peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons c'est une fusion du monde physique, digital et biologique." https://www.youtube.com/watch?v=IJcey1PPiIM
https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants
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