LIVE ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 29 03 2020 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ

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*LIVE ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 2903 2020 (44η ΕΚΠΟΜΠΗ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΡΑΤΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ
ΟΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (ΜΠΛΟΓΚ)/ARCHANGELIC CALENDAR BLOG ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΓΗΙΝΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΑ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ) ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ.
Η ΗΛΙΑΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΓΕΝΘΥΝΕΤΑΙ. ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΙΧΑΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
ΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 4Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 3D ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΕΣ. ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΕΣ.
Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ Η ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.
ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ-ΕΝΟΡΑΤΙΚΟΙ ΝΑ ΒΟΗΘΑΝΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ.
ΟΙ ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΔΡΑΚΟΙ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΑΝΕ ΕΠΙΣΗΣ.
ΑΟΡΑΤΕΣ ΜΑΧΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ.
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:https://archangeliccalendar.com/2020/03/29/mama-said-knock-you-out-the-dragons-of-light-return-outlining-the-battle-front/?fbclid=IwAR3T6zPuU52vWV8xhejKF1gbJ-DWgT_DpFTQoblzFWzEEPa3rZBEaDi1aqQ
ΕΠΙΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΥ Q.
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΒΑΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK:PREPARE FOR CHANGE OPERATION GREECE
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:https://www.facebook.com/groups/prepare.for.change.greece
Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK "ACADEMY OF INNER LIGHT".
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Η Κατερίνα Κωστάκη είναι ενορατική συγγραφέας, ποιήτρια
θεραπεύτρια, μέντορας, Blogger Youtuber και ομιλήτρια
στις Live εκπομπές της στην κλειστή ομάδα της στο FACEBOOK
(ACADEMY OF INNER LIGHT) & στο κανάλι της στο YOUTUBE με τίτλο "ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED".
Δημιουργός της Διεθνούς Διαδικτυακής Κοινότητας ACADEMY OF INNER LIGHT.
Έχει εκδόσει 8 βιβλία, 5 ελληνικά και 3 αγγλικά, όλα διαθέσιμα στο AMAZON και άλλα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία.
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Ελληνικές Εκδόσεις/Greek Publications
*Το ταξίδι της ζωής φέρνει ελπίδες/The Life Journey that carries Hopes-Greek Edition :https://www.amazon.com/gp/product/1546615407/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i8
*Συμπαντικό Φως/Cosmic Light-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1548026239/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i7
*Συμπαντικά Ειδύλλια/Cosmic Romances-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/154678327X/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i4
*Εσώτερες Φωνές (Μηνύματα απο τον Φύλακα Άγγελο μου)/Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1978175310/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i6
*Η Πριγκίπισσα της Πορφύρας/The Princess of Porphyra (Volume 1) (Greek Edition):
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