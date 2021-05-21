💥...Κεραυνοί Μάζη για τα παιχνίδια ερωτευμένων με την εξουσία στα εθνικά θέματα...

Ο Καθηγητής Γεωπολιτικής του ΕΚΠΑ Δρ Ιωάννης Μάζης στη συνέντευξη του στο Militaire αναλύει τις πολλές και “θερμές” εξελίξεις στην περιοχή μας ξεκινώντας όπως είναι φυσικό από τα γεγονότα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στη Λωρίδα της Γάζας. Αναφέρεται στην εμπλοκή της Τουρκίας και στην απολύτως υποκριτική συμπεριφοράς της Τουρκίας. “Αυτά που ζητά ο κ.Ερντογάν ας τα εφαρμόσει στους Κούρδους και στην Κύπρο” λέει ο κ.Μάζης επικαλούμενος τα όσα του απάντησε ο υιός Νετανιάχου.

“Ο κ.Ερντογάν έχει ενοχληθεί από τη διαδικασία “συμφιλίωσης” του Ισραήλ με αραβικές χώρες” επισημαίνει ο κ.Μάζης και προσθέτει ότι ο Μπάϊντεν θα επιδιώξει την αλλαγή ηγεσίας στην Τουρκία. Τονίζει ωστόσο ότι οι επόμενοι θα ΄ναι πολύ χειρότεροι από τον Ερντογάν…

Και η Ελλάδα;

Ο καθηγητής Γεωπολιτικής επισημαίνει “την ηττοπαθή, ενδοτική και τελείως ανορθολογική προσέγγιση της πολιτικής του κατευνασμού”. Τι πρέπει να κάνει; “Να αξιοποιήσει την έντονη αντιπαράθεση Γαλλίας-Τουρκίας, να υιοθετήσει το γαλλικό πρόγραμμα εξοπλισμών, γιατί θα ΄χει ρήτρα συνδρομής και γιατί η νέα πρόταση των Γάλλων για τις Belharra περιλαμβάνει και Scalp Naval”.

Μέσω αυτής της συμφωνίας θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας “υπονατοϊκός θύλακας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου υπό το συντονισμό της Γαλλίας” ο οποίος ασφαλώς θα πίεζε αφόρητα την Τουρκία.

Όσο για όσους υποστηρίζουν άλλες λύσεις επικαλούμενοι “γεωπολιτικές δικαιολογίες” ο κ.Μάζης λέει ότι απλά αυτές θέλουν να κρύψουν “ότι θα μας δώσουν εντολές τις οποίες θα πρέπει να εκτελέσουμε”, δείχνοντας τις ΗΠΑ. Μιλά ανοιχτά για τους σχεδιαζόμενους εξοπλισμούς καταλήγοντας: “Διάβολε, ας πάρουμε αυτά τα σκάφη (Belharra) για να κάνουμε τη δουλειά μας για να εφαρμόσουμε το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου το οποίο θα πρέπει να μπορούμε να το υποστηρίξουμε”.

Δίνει τεράστια σημασία στο Κυπριακό και κατηγορεί όσους το αντιμετωπίζουν με τη λογική ότι “ας ξεμπερδεύουμε με το Κυπριακό για να ζήσουμε ανενόχλητοι τον έρωτα μας με την εξουσία…Δεν καταλαβαίνουν ότι αν συλληφθεί όμηρος το 10% του Ελληνισμού στο νησί της Κύπρου ,καμία κυβέρνηση στην Αθήνα δεν θα μπορεί να σταθεί”.

Ο κ.Μάζης μιλά για τη Θράκη με αφορμή την πρόσφατη "ιδιωτική" επίσκεψη Τούρκου υπουργού στην περιοχή για την τουρκική διείσδυση στην Αλβανία και προτείνει "αμοιβαιότητα στις προκλήσεις". "Να θυμίζουμε κάθε μέρα στην Τουρκία τα εγκλήματα της".