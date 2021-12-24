Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

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"Заявление одного из разработчиков мРНК вакцин Роберта Мэлоуна — ЧЕМ ГРОЗЯТ ЭТИ ВАКЦИНЫ". Изменение первоначального состояния иммунной системы и невозможность вернуть его обратно, необратимые повреждения сердца, мозга, репродуктивных функций и т.д. ...

«Люди день от дня будут всё меньше и меньше понимать, кто они и зачем живут… Они будут думать, что знают всё, но не будут знать ничего» (пророчество известного провидца Митар Тарабича, 1829-1899).

ВОТ ТАКИЕ СЕЙЧАС «УЧЁНЫЕ», даже как бы искренние разработчики! Сначала не ведают что творят, а потом за голову хватаются. Но, к оправданию сказать, якобы разработанная ими технология генетической модификации была давно известна служителям тьмы, эти тёмные оккультисты говорили о ней ещё пол-века тому.

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См. «Свидетельства реальности угрозы чипизации, нанесения лазерного «начертания зверя», опасности «биометрии», генетической модификации, изменения ДНК (видео)» — https://usmalos.com/novosti/2019/03/19/svidetelstva-realnosti-ugrozy-chipizacii,-lazernogo-nachertaniya-zverya,-biometrii-2/



