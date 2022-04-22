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Macron : Charles Gave tire le bilan économique du quinquennat et ce n'est pas glorieux !
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0 view • April 22, 2022
22 avr. 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=zo43VSiWPX0
Institut des Libertés : https://www.youtube.com/channel/UCaqUCTIgFDtMhBeKeeejrkA
Le mandat Macron : la France est aujourd’hui 23 au rang mondial de Richesse par habitant. (sources Commission Européenne).
Notre pouvoir d’achat est deux fois inférieur à celui de la Suisse.
Sous Macron, 2 millions d’emplois ont été perdus dans l’industrie.
82 milliards de déficit commercial.
Baisse des investissements étrangers de 18 %.
5 nouvelles impositions rien qu’en 2019.
La fiscalité environnementale a augmenté de 7 milliards.
Les impôts directs de ménages sont passés de 250 milliards en 2017 à 275 milliards en 2019.
Les impôts directs ont augmenté plus vite que les revenus disponibles de 0,7 %
On cherche la baisse de 5 milliards dont parle le gouvernement ? 150 milliards d’impôts en plus sur nos entreprises.
La dette : 2950 milliards soit un passage de 100% du PIB à 114 % du PIB.
Nous empruntons un milliard par JOUR. Plus le hors bilan.
Le déficit: 200 milliard de déficit. 9,1 % du PIB. Là où la moyenne des pays européens est 7,2%. Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 48 milliards.
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https://www.youtube.com/channel/UCaqUCTIgFDtMhBeKeeejrkA
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Sous Macron, 2 millions d’emplois ont été perdus dans l’industrie.
82 milliards de déficit commercial.
Baisse des investissements étrangers de 18 %.
5 nouvelles impositions rien qu’en 2019.
La fiscalité environnementale a augmenté de 7 milliards.
Les impôts directs de ménages sont passés de 250 milliards en 2017 à 275 milliards en 2019.
Les impôts directs ont augmenté plus vite que les revenus disponibles de 0,7 %
On cherche la baisse de 5 milliards dont parle le gouvernement ? 150 milliards d’impôts en plus sur nos entreprises.
La dette : 2950 milliards soit un passage de 100% du PIB à 114 % du PIB.
Nous empruntons un milliard par JOUR. Plus le hors bilan.
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