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Christine Deviers-Joncour, entretien exclusif avec Marc Moustacakis (Oval Media)
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5 views • March 21, 2022
Mars 2022 - L'entretien est exceptionnel, n'ayons pas peur des mots.
Ce que Christine Deviers-Joncour a vécu va bien au-delà de l'ordinaire. Ce qu'on aime le plus chez cette femme ? Sa simplicité. La lumière qui l'habite. Ce qu'elle raconte, et ce qu'elle ne raconte pas laisse pantois. On devine l'horreur. Et elle le dit : « La République tue ». Et peu importe sur quelle rive se positionnent leurs serviteurs.
Source vidéo :
https://odysee.com/@minipiouf:f/oval-m%C3%A9dia---Interview-de-Christine-Deviers-Joncour---Mars-2022:a
===================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Ce que Christine Deviers-Joncour a vécu va bien au-delà de l'ordinaire. Ce qu'on aime le plus chez cette femme ? Sa simplicité. La lumière qui l'habite. Ce qu'elle raconte, et ce qu'elle ne raconte pas laisse pantois. On devine l'horreur. Et elle le dit : « La République tue ». Et peu importe sur quelle rive se positionnent leurs serviteurs.
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