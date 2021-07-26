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ОТВЕТ РУССКОГО СВЯТОГОРЦА митрополиту Тихону Шевкунову
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2707 views • July 26, 2021
Дорогие во Христе братья и сестры! Этих предателей Христа и Церкви, а также России и русского народа митрополитов-космополитов и епископов-деспотов вообще никак нельзя отнести к Церкви. Они враги Христа и Церкви, еретики и атеисты. Скоро их еретическое правление, как и путинская диктатура, полетит вверх тормашками. Они вынуждают русский народ на восстание, чтобы иметь "законный" повод уничтожить нас как можно больше.
Но - будет не так. Предел наступил. Мы свою чашу гнева Божия уже достойно выпили. Скоро придется пить им чашу "вина нерастворенна". И суд Божий начнется с "дому Божия". Предатели в митрах первые вкусят эту чашу. И дай Бог, чтобы они хоть тогда бы поняли свою вину и покаялись, чтобы не пить чашу гнева Божия вечно в озере огненном.
Но - будет не так. Предел наступил. Мы свою чашу гнева Божия уже достойно выпили. Скоро придется пить им чашу "вина нерастворенна". И суд Божий начнется с "дому Божия". Предатели в митрах первые вкусят эту чашу. И дай Бог, чтобы они хоть тогда бы поняли свою вину и покаялись, чтобы не пить чашу гнева Божия вечно в озере огненном.
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