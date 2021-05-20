Co je a není Protokol Moje cesta®? Navede nás na cestu uzdravení z rakoviny?

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
This channel has partnered with the Brighteon Store and receives a small commission from all sales generated from an affiliate link.
Click the shop now button below to help out this channel.
Jako třeba základní otázka :
Co je a není Protokol Moje cesta?
Je novou cestou Vašim životem.
Za Vašim pevným a trvalým zdravím.
A určitě není pilulkou od lékaře anebo jiného specialisty.
Je o vytrvalé práci na sobě, kde na konci je uzdravení ze všech tzv. nevyléčitelných nemocí.
Musíte jenom chtít.
Ale o tom krátce v tomto videu autora kurzu.
A pak následně v celém online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®
Těším se na setkání s Vámi!
Pavel | Autor online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®