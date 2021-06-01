Песня "Накал"



Главное в жизни — предельный накал:

Надо сжигать без остатка себя.

Или поглотит тебя дикий вал

Лжи и маразма, твой разум губя.

(это припев)



Должен искать ты спасенья пути,

Ум развивать и быть чутким всегда.

Трудно бывает, но надо идти

Только к Свободе, иначе беда.



Беды все множит всемирный фашизм,

Строя концлагерь, теперь мировой,

Где как забота — изощренный садизм.

Должен ты дать геноциду свой бой.



Припев



Не надо бояться — ты уже мёртв,

Ведь нет перспектив в бедламе скотов.

Хоть тошно уже от всех этих морд —

Борись и трудись, ко всему будь готов.



И Душу спасешь ты только в борьбе —

Другого пути нет уже здесь.

Не покоряйся никогда злой судьбе —

Превыше всего всегда была честь.



Припев



Ближних ищи, с кем возможна борьба —

Только сплотившись, нам можно дать бой.

Ведь не нужна тебе участь раба —

Черный фашизм уж висит над страной.



Смуту гони из ума своего прочь —

С детства навязан тебе только бред.

Там лженаука как разума ночь,

Мировоззренья — как корень всех бед.



Припев



Только лишь в Духе дальнейшая жизнь

Будет возможна — остальное всё ложь.

Солнце сжигает поганый мир тризн —

Тризн над Умом, где бездушие сплошь.



Крепи же свой Дух — остальное всё тлен.

И не цепляйся ты к позорной юдоли.

Скоро покинешь навсегда гадкий плен —

В царство прибудешь Духа, Разума, Воли.



Припев