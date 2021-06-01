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Песня "Накал"
Игорь Выхованец
Игорь Выхованец
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3 views • June 01, 2021
Песня "Накал"

Главное в жизни — предельный накал:
Надо сжигать без остатка себя.
Или поглотит тебя дикий вал
Лжи и маразма, твой разум губя.
(это припев)

Должен искать ты спасенья пути,
Ум развивать и быть чутким всегда.
Трудно бывает, но надо идти
Только к Свободе, иначе беда.

Беды все множит всемирный фашизм,
Строя концлагерь, теперь мировой,
Где как забота — изощренный садизм.
Должен ты дать геноциду свой бой.

Припев

Не надо бояться — ты уже мёртв,
Ведь нет перспектив в бедламе скотов.
Хоть тошно уже от всех этих морд —
Борись и трудись, ко всему будь готов.

И Душу спасешь ты только в борьбе —
Другого пути нет уже здесь.
Не покоряйся никогда злой судьбе —
Превыше всего всегда была честь.

Припев

Ближних ищи, с кем возможна борьба —
Только сплотившись, нам можно дать бой.
Ведь не нужна тебе участь раба —
Черный фашизм уж висит над страной.

Смуту гони из ума своего прочь —
С детства навязан тебе только бред.
Там лженаука как разума ночь,
Мировоззренья — как корень всех бед.

Припев

Только лишь в Духе дальнейшая жизнь
Будет возможна — остальное всё ложь.
Солнце сжигает поганый мир тризн —
Тризн над Умом, где бездушие сплошь.

Крепи же свой Дух — остальное всё тлен.
И не цепляйся ты к позорной юдоли.
Скоро покинешь навсегда гадкий плен —
В царство прибудешь Духа, Разума, Воли.

Припев
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