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IFQ61 - Émission #61 du 12 août 2021 avec Chris de Vivre Sainement
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10 views • August 13, 2021
12 août 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions61:d
Invité : Chris de la chaîne Vivre Sainement.
https://odysee.com/@Vivresainement:f
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 SOPHIE MEULEMANS :
https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
https://odysee.com/@Chloe_F:b
https://rumble.com/user/ChloeFra
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
https://www.instagram.com/chloe_frammery/
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
👉 MURIEL HUBIN :
https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : https://www.revivance.be
■ Sources
• Présentation Powerpoint "Le test COVID... De Christian Drosten à Bill Gates & George Soros". http://gerardscheller.ch/Presentation_Test_COVID-Drosten_Gates_Soros-IEQ61.pptx
• France soir 12.12.20 - L'article de Drosten/Landt du 23.01.20 généralise l'usage du test PCR. https://www.francesoir.fr/politique-monde/le-scandale-du-coronavirus-eclate-dans-lallemagne-de-merkel-faux-positifs-et-test
• TIB Molbiol fabrique des tests anti-coronavirus. https://operationnels.com/2020/04/01/tib-molbiol-syntheslabor-fabriquant-des-tests-anti-coronavirus-pour-roche/
• Article du 23.01.20 de Drosten/Landt sur le test PCR. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045
• Avis de l'OMS sur les tests PCR (censuré) 14.12.20. https://web.archive.org/web/20201214195523/https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users
• Chronologie de l'action de l'OMS face à la COVID19 - test PCR Drosten dès le 13.01.20. https://www.who.int/fr/news/item/29-06-2020-covidtimeline
• Protocole de Drosten/Landt publié par l'OMS le13.01.20. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/wuhan-virus-assay-v1991527e5122341d99287a1b17c111902.pdf?sfvrsn=d381fc88_2
• Fin de l'autorisation du test PCR par le CDC le 31.12.21. https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html
• Vidéo de Bill Gates sur les mesures à prendre pour la prochaine pandémie - 27.01.21. https://www.youtube.com/watch?v=OJtblo12UxI
• Lettre annuelle 2021 de Bill Gates. https://www.gatesnotes.com/2021-Annual-Letter?WT.mcid=20210127020000_AL2021_BG-YT&;WT.tsrc=BGYT
• Bill Gates & George Soros rachètent la société britannique de test Covid Mologic - 20.07.21 https://www.thetimes.co.uk/article/bill-gates-and-george-soros-buy-out-uk-covid-test-company-mologic-70c3r736b
• Site de MOLOGIC. https://mologic.co.uk/mologic-to-become-a-social-enterprise-after-acquisition-by-social-impact-funders-and-investors/
/ https://mologic.co.uk/our-core-markets-and-products/
/ https://mologic.co.uk/our-core-markets-and-products/global-health/
• Subventions engagées par la Fondation Gates, site de la Fondation Gates.
France : https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=France#jump-nav-anchor0
.
Suisse : https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?page=3&;q=Switzerland#jump-nav-anchor0
• Investissements de la Fondation Gates en Suisse, article du Temps - 18.12.14 (censuré). https://web.archive.org/web/20201204180441/http://www.rts.ch/info/sciences-tech/reperages-web/6365299-la-fondation-gates-investit-en-suisse-y-compris-dans-des-firmes-controversees.html
• Page Wikipedia de Bill Gates. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
• FIND (Foundation for Innovative New Diagnostics), partenaires. https://www.finddx.org/partners-donors/
Suite des sources :
• Article de Ouest France sur la manifestation du 7.08.21 à Lorient. https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/passe-sanitaire-nouveau-rassemblement-ce-samedi-a-lorient-a3272a8e-f779-11eb-82e1-efacd432eaf7
• 11.08.21 - E. Macron : "Il faut qu'on dramatise un peu" https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/il-faut-quon-dramatise-un-peu-emmanuel-macron-et-ses-ministres-jouent-le-tout-pour-le-tout_474389
• Le consentement des enfants selon l'OMS - 2014.
http://gerardscheller.ch/Consentement_enfants_OMS-2014.pdf
• Collectif d'avocats en Suisse - Le VIrus des libertés. https://www.levirusdeslibertes.ch/
• AGENDA
🇨🇵 Rassemblement samedi 14 Août :
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-a-venir/france-14-08-21-liste-des-rassemblements-contre-le-pass-sanitaire-et-pour-la-liberte-vaccinale
Invité : Chris de la chaîne Vivre Sainement.
https://odysee.com/@Vivresainement:f
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 SOPHIE MEULEMANS :
https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
https://odysee.com/@Chloe_F:b
https://rumble.com/user/ChloeFra
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
https://www.instagram.com/chloe_frammery/
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
👉 MURIEL HUBIN :
https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : https://www.revivance.be
■ Sources
• Présentation Powerpoint "Le test COVID... De Christian Drosten à Bill Gates & George Soros". http://gerardscheller.ch/Presentation_Test_COVID-Drosten_Gates_Soros-IEQ61.pptx
• France soir 12.12.20 - L'article de Drosten/Landt du 23.01.20 généralise l'usage du test PCR. https://www.francesoir.fr/politique-monde/le-scandale-du-coronavirus-eclate-dans-lallemagne-de-merkel-faux-positifs-et-test
• TIB Molbiol fabrique des tests anti-coronavirus. https://operationnels.com/2020/04/01/tib-molbiol-syntheslabor-fabriquant-des-tests-anti-coronavirus-pour-roche/
• Article du 23.01.20 de Drosten/Landt sur le test PCR. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045
• Avis de l'OMS sur les tests PCR (censuré) 14.12.20. https://web.archive.org/web/20201214195523/https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users
• Chronologie de l'action de l'OMS face à la COVID19 - test PCR Drosten dès le 13.01.20. https://www.who.int/fr/news/item/29-06-2020-covidtimeline
• Protocole de Drosten/Landt publié par l'OMS le13.01.20. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/wuhan-virus-assay-v1991527e5122341d99287a1b17c111902.pdf?sfvrsn=d381fc88_2
• Fin de l'autorisation du test PCR par le CDC le 31.12.21. https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html
• Vidéo de Bill Gates sur les mesures à prendre pour la prochaine pandémie - 27.01.21. https://www.youtube.com/watch?v=OJtblo12UxI
• Lettre annuelle 2021 de Bill Gates. https://www.gatesnotes.com/2021-Annual-Letter?WT.mcid=20210127020000_AL2021_BG-YT&;WT.tsrc=BGYT
• Bill Gates & George Soros rachètent la société britannique de test Covid Mologic - 20.07.21 https://www.thetimes.co.uk/article/bill-gates-and-george-soros-buy-out-uk-covid-test-company-mologic-70c3r736b
• Site de MOLOGIC. https://mologic.co.uk/mologic-to-become-a-social-enterprise-after-acquisition-by-social-impact-funders-and-investors/
/ https://mologic.co.uk/our-core-markets-and-products/
/ https://mologic.co.uk/our-core-markets-and-products/global-health/
• Subventions engagées par la Fondation Gates, site de la Fondation Gates.
France : https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=France#jump-nav-anchor0
.
Suisse : https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?page=3&;q=Switzerland#jump-nav-anchor0
• Investissements de la Fondation Gates en Suisse, article du Temps - 18.12.14 (censuré). https://web.archive.org/web/20201204180441/http://www.rts.ch/info/sciences-tech/reperages-web/6365299-la-fondation-gates-investit-en-suisse-y-compris-dans-des-firmes-controversees.html
• Page Wikipedia de Bill Gates. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
• FIND (Foundation for Innovative New Diagnostics), partenaires. https://www.finddx.org/partners-donors/
Suite des sources :
• Article de Ouest France sur la manifestation du 7.08.21 à Lorient. https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/passe-sanitaire-nouveau-rassemblement-ce-samedi-a-lorient-a3272a8e-f779-11eb-82e1-efacd432eaf7
• 11.08.21 - E. Macron : "Il faut qu'on dramatise un peu" https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/il-faut-quon-dramatise-un-peu-emmanuel-macron-et-ses-ministres-jouent-le-tout-pour-le-tout_474389
• Le consentement des enfants selon l'OMS - 2014.
http://gerardscheller.ch/Consentement_enfants_OMS-2014.pdf
• Collectif d'avocats en Suisse - Le VIrus des libertés. https://www.levirusdeslibertes.ch/
• AGENDA
🇨🇵 Rassemblement samedi 14 Août :
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-a-venir/france-14-08-21-liste-des-rassemblements-contre-le-pass-sanitaire-et-pour-la-liberte-vaccinale
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