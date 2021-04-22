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Le saut quantique vers une humanité collective - Mika Denissot
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0 view • April 22, 2021
19 avril 2021 : https://odysee.com/@mika-denissot:d/le-saut-quantique-vers-une-humanite%CC%81:1
Mika Denissot : https://odysee.com/@mika-denissot:d
Nous vivons dans deux mondes superposés : le monde profane dans lequel nous pataugeons où des psychopathes ont créé un grand Monopoly avec des règles liberticides en prenant les nouveaux nés en otages.
Et puis il y a l’autre monde, superposé au monde profane. C’est un monde où certains jettent un œil de temps en temps, d’autres y restent quelques temps, quelques années puis en repartent et puis d’autres ont décidé d’y résider pour toute leur vie.
Dans ce monde parallèle, y règnent l’amour, la beauté, le soutien, l’entraide, le respect des vivants, de tous les vivants. C’est un monde où les chercheurs de vérité se retrouvent. C’est un monde sacré, mystique, préservé de la souillure.
Alors ce qu’il nous reste là maintenant, c’est de comprendre ce qui nous arrive, nous sommes en face de la plus grande fenêtre jamais encore ouverte, de la plus grande opportunité pour modifier la trajectoire de l’humanité. Un saut Quantique est devant nous Pour aller vers une humanité collective.
Cette opportunité n’arrive que très rarement, c’est pourquoi nous sommes tous, bousculés, c’est pourquoi nous perdons nos repères, c’est pourquoi nous pouvons parfois nous sentir perdus, ou chuter dans un puits sans fond. Car il y a un nouvel espace qui s’offre à nous, là, juste devant nos yeux. Et cet espace est inconnu pour la plupart d’entre nous. Le seul programme que nous avons dans notre mental, c’est celui de créer pour ceux qui nous dirigent.
Alors, prêt à faire ce saut Quantique pour vivre cette humanité collective ?
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...
https://www.youtube.com/watch?v=q_JAc0vuBGU
Mika Denissot : https://odysee.com/@mika-denissot:d
Nous vivons dans deux mondes superposés : le monde profane dans lequel nous pataugeons où des psychopathes ont créé un grand Monopoly avec des règles liberticides en prenant les nouveaux nés en otages.
Et puis il y a l’autre monde, superposé au monde profane. C’est un monde où certains jettent un œil de temps en temps, d’autres y restent quelques temps, quelques années puis en repartent et puis d’autres ont décidé d’y résider pour toute leur vie.
Dans ce monde parallèle, y règnent l’amour, la beauté, le soutien, l’entraide, le respect des vivants, de tous les vivants. C’est un monde où les chercheurs de vérité se retrouvent. C’est un monde sacré, mystique, préservé de la souillure.
Alors ce qu’il nous reste là maintenant, c’est de comprendre ce qui nous arrive, nous sommes en face de la plus grande fenêtre jamais encore ouverte, de la plus grande opportunité pour modifier la trajectoire de l’humanité. Un saut Quantique est devant nous Pour aller vers une humanité collective.
Cette opportunité n’arrive que très rarement, c’est pourquoi nous sommes tous, bousculés, c’est pourquoi nous perdons nos repères, c’est pourquoi nous pouvons parfois nous sentir perdus, ou chuter dans un puits sans fond. Car il y a un nouvel espace qui s’offre à nous, là, juste devant nos yeux. Et cet espace est inconnu pour la plupart d’entre nous. Le seul programme que nous avons dans notre mental, c’est celui de créer pour ceux qui nous dirigent.
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