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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΗ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
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20 views • June 09, 2020
Ο ΓΑΠ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.
ΧΘΕΣ Ο ΚΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΔΩΝ ΤΟ ΒΛΑΣΤΑΡΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΥΛΟΥ ΤΩΝ ΜΜΕ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΞΕΝΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ,
ΝΑ ΜΗ ΣΚΕΦΤΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΔΙΟΤΙ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ STATE OF MIND.
MIA ΙΔΕΑ.
ΣΑΝ ΤΟ '21 ΑΣ ΠΟΥΜΕ.
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΙΩΣΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ.
ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΝΙΟΥ ΝΙΑΟΥ ΣΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ?????
ΕΜΕΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΡΠΑΞΕ ΑΚΟΜΑ
Ο ΓΕΡΜΑΝΟΝΑΖΙ ΛΕΗΛΑΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΝΑΖΙ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΟΥ?????
ΧΘΕΣ Ο ΚΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΔΩΝ ΤΟ ΒΛΑΣΤΑΡΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΥΛΟΥ ΤΩΝ ΜΜΕ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΞΕΝΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ,
ΝΑ ΜΗ ΣΚΕΦΤΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΔΙΟΤΙ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ STATE OF MIND.
MIA ΙΔΕΑ.
ΣΑΝ ΤΟ '21 ΑΣ ΠΟΥΜΕ.
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΙΩΣΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ.
ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΝΙΟΥ ΝΙΑΟΥ ΣΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ?????
ΕΜΕΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΡΠΑΞΕ ΑΚΟΜΑ
Ο ΓΕΡΜΑΝΟΝΑΖΙ ΛΕΗΛΑΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΝΑΖΙ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΟΥ?????
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