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Die Pandemie in den Rohdaten - von Marcel Barz - GERMAN
Thelonius
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20 views • August 30, 2021
This is a re-upload from https://youtu.be/nEPiOEkkWzg

Ich bin Informatiker und beschäftige mich hier mit den Zahlen der Pandemie. In diesem Video geht es um die Sterbefallzahlen in Deutschland, die Belegung der Intensivbetten und die Zahl der Infizierten. Gleichzeitig berichte ich hier von meinen Erfahrungen im Leben und auch von meinen Enttäuschungen.
Vielen Dank für Ihr Interesse
Marcel Barz

Inhalt
00:00 Einleitung
10:05 Sterbefallzahlen in Deutschland
29:00 Belegung der Intensivbetten
53:34 Zahl der Infizierten
1:02:04 Ergebnis/Zusammenfassung
1:11:59 Das Prinzip "Nebelkerze"

Quellen
Sonderauswertung zu Sterbefallzahlen - https://www.destatis.de/DE/Themen/Ges...
Reports des DIVI-Intensivregisters - https://www.intensivregister.de/#/akt...
Fallzahlen in Deutschland - https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N...

Re-Upload
Das Video darf gern geteilt, gespeichert und auf anderen Kanälen hochgeladen werden.

Hinweis
Der Vortrag wurde am 11.08.2021 in Jüterbog bei Berlin aufgenommen.
Der Ort der Filmaufnahmen steht für einen offenen Diskurs, an dem auch gegenteilige Meinungen gleiches Gehör finden. Ich bedanke mich für die Gastfreundschaft.
Keywords
statisticscovid19plandemic
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