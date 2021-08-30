Die Pandemie in den Rohdaten - von Marcel Barz - GERMAN

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20 views • August 30, 2021





Ich bin Informatiker und beschäftige mich hier mit den Zahlen der Pandemie. In diesem Video geht es um die Sterbefallzahlen in Deutschland, die Belegung der Intensivbetten und die Zahl der Infizierten. Gleichzeitig berichte ich hier von meinen Erfahrungen im Leben und auch von meinen Enttäuschungen.

Vielen Dank für Ihr Interesse

Marcel Barz



Inhalt

00:00 Einleitung

10:05 Sterbefallzahlen in Deutschland

29:00 Belegung der Intensivbetten

53:34 Zahl der Infizierten

1:02:04 Ergebnis/Zusammenfassung

1:11:59 Das Prinzip "Nebelkerze"



Quellen

Sonderauswertung zu Sterbefallzahlen -

Reports des DIVI-Intensivregisters -

Fallzahlen in Deutschland -



Re-Upload

Das Video darf gern geteilt, gespeichert und auf anderen Kanälen hochgeladen werden.



Hinweis

Der Vortrag wurde am 11.08.2021 in Jüterbog bei Berlin aufgenommen.

Der Ort der Filmaufnahmen steht für einen offenen Diskurs, an dem auch gegenteilige Meinungen gleiches Gehör finden. Ich bedanke mich für die Gastfreundschaft. This is a re-upload from https://youtu.be/nEPiOEkkWzg Ich bin Informatiker und beschäftige mich hier mit den Zahlen der Pandemie. In diesem Video geht es um die Sterbefallzahlen in Deutschland, die Belegung der Intensivbetten und die Zahl der Infizierten. Gleichzeitig berichte ich hier von meinen Erfahrungen im Leben und auch von meinen Enttäuschungen.Vielen Dank für Ihr InteresseMarcel BarzInhalt00:00 Einleitung10:05 Sterbefallzahlen in Deutschland29:00 Belegung der Intensivbetten53:34 Zahl der Infizierten1:02:04 Ergebnis/Zusammenfassung1:11:59 Das Prinzip "Nebelkerze"QuellenSonderauswertung zu Sterbefallzahlen - https://www.destatis.de/DE/Themen/Ges... Reports des DIVI-Intensivregisters - https://www.intensivregister.de/#/akt... Fallzahlen in Deutschland - https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N... Re-UploadDas Video darf gern geteilt, gespeichert und auf anderen Kanälen hochgeladen werden.HinweisDer Vortrag wurde am 11.08.2021 in Jüterbog bei Berlin aufgenommen.Der Ort der Filmaufnahmen steht für einen offenen Diskurs, an dem auch gegenteilige Meinungen gleiches Gehör finden. Ich bedanke mich für die Gastfreundschaft. Keywords statisticscovid19plandemic

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