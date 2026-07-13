© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
DREAMSPELL
HERMES THOTH
ACHILLEA THE 9 WORLDS--TRACK 6
DON'T GET UP....SIT BACK DOWN
NIGHT HAS PASSED....SOON THE SUN
I HAD TO EXPERIENCE MY BEST FRIEND BEING CRUCIFIED FOR TELLING THE TRUTH
JOHN ESCAPED
DANIEL WAS TORTURED FOR TELLING THE TRUTHS
PAKAL'S DEAD SUN
LET ME SIT RIGHT NEXT TO YOU
MY HEART IS YET TOO WEAK TO WAKE
I FEEL LIKE RIP VAN WRINKLE DID
THE SPELL I DREAMED CAME TRUE
NOTHING'S GOING RIGHT FOR ME
LOOK...I'LL PAY YOU FOR YOUR PRECIOUS TIME
MAY I LAY BESIDE YOU NOW
I'VE SHED SOME TEARS....HAVE YOU?
DON'T GET UP....SIT BACK DOWN
NIGHT HAS PASSED....SOON THE SUN
I WAS TOLD NOT TOO LONG AGO
MAYBE...LET'S SEE.....SOME 6000 EARTH YEARS
THAT THE TIMES WOULD COME WHEN I WOULD BE SENT
TO TELL TRUTHS LIKE HOW LONG BROKEN HEARTS MUST ENDURE
DON'T CRY NOW.....ALMOST DONE
I PAID MY DUES...NOW SOME FUN
I REALLY HAD IT EASY...TRUE
I NEVER DIED UNNATURALLY BUT ONCE
MY BROTHER HAD TO PLAY THE PART TO LIE AND KILL ME TOO
SITTING IN A DUNGEON COLD FOR TELLING PEOPLE TRUTHS LIKE THIS
NOSTRADAMUS LOST HIS FAMILY....HE AS I NOW TOO
BUT WAIT....FOR I'M NOT THROUGH
DON'T LEAVE YET...ALMOST DONE
NIGHT HAS PASSED....SOON THE SUN
DON'T CRY NOW....NOT SO BAD
NIGHT HAS PASSED....SOON PAKAL'S DARK VIOLET SUN