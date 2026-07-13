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DREAMSPELL
HERMES THOTH 2
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DREAMSPELL

HERMES THOTH

ACHILLEA THE 9 WORLDS--TRACK 6


DON'T GET UP....SIT BACK DOWN

NIGHT HAS PASSED....SOON THE SUN


I HAD TO EXPERIENCE MY BEST FRIEND BEING CRUCIFIED FOR TELLING THE TRUTH

JOHN ESCAPED

DANIEL WAS TORTURED FOR TELLING THE TRUTHS

PAKAL'S DEAD SUN


LET ME SIT RIGHT NEXT TO YOU

MY HEART IS YET TOO WEAK TO WAKE

I FEEL LIKE RIP VAN WRINKLE DID

THE SPELL I DREAMED CAME TRUE


NOTHING'S GOING RIGHT FOR ME

LOOK...I'LL PAY YOU FOR YOUR PRECIOUS TIME

MAY I LAY BESIDE YOU NOW

I'VE SHED SOME TEARS....HAVE YOU?


DON'T GET UP....SIT BACK DOWN

NIGHT HAS PASSED....SOON THE SUN


I WAS TOLD NOT TOO LONG AGO

MAYBE...LET'S SEE.....SOME 6000 EARTH YEARS

THAT THE TIMES WOULD COME WHEN I WOULD BE SENT

TO TELL TRUTHS LIKE HOW LONG BROKEN HEARTS MUST ENDURE


DON'T CRY NOW.....ALMOST DONE

I PAID MY DUES...NOW SOME FUN


I REALLY HAD IT EASY...TRUE

I NEVER DIED UNNATURALLY BUT ONCE

MY BROTHER HAD TO PLAY THE PART TO LIE AND KILL ME TOO

SITTING IN A DUNGEON COLD FOR TELLING PEOPLE TRUTHS LIKE THIS

NOSTRADAMUS LOST HIS FAMILY....HE AS I NOW TOO

BUT WAIT....FOR I'M NOT THROUGH


DON'T LEAVE YET...ALMOST DONE

NIGHT HAS PASSED....SOON THE SUN

DON'T CRY NOW....NOT SO BAD

NIGHT HAS PASSED....SOON PAKAL'S DARK VIOLET SUN

Keywords
prophecyend of daysspiritual musicangel musichermes thothfrom the angels
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