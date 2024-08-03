«Космический кредит» доктора Хосе Луиса Кабули. Лекция на испанском языке с русскими субтитрами.





Фрагмент лекции доктора Хосе Луиса Кабули под названием «Жизнь до рождения», состоявшейся в Многоцелевом зале Солерас (Лас-Гарригес, Каталония) в субботу, 29 августа 2020 года.





На этой конференции представлена одноименная книга доктора Кабули, основанная на диалоге с пациентами, проходящим регрессивную терапию, где они вновь переживают свой опыт, будь то в предыдущих жизнях, в период между жизнями, в их зачатии, в их вынашивании в утробе матери или при рождении. Цель состоит в том, чтобы исцелить фобии или травмы прошлого либо извлечь нерешённые жизненные уроки, которые еще предстоит усвоить.





В этом отрывке доктор Кабули знакомит присутствующих с концепцией «Космический кредит», связанной в общем состоянии с «кармой» или «долгом», но имеющей противоположную полярность. В силу качественного баланса индивидуальной души может быть выявлена определенная способность выбора с ее стороны. Например, возможность выбрать некоторые условия для своего будущего воплощения.





Мы приносим свои извинения за то, что из-за правил, установленных при проведении мероприятия, пришлось установить разделение между участниками и неудобное требование носить маску, что еще более неудобно для тех женщин, которые, возможно, были обеспокоены беременностью. Это необходимость, чтобы мероприятие было санкционировано, до момента его проведения мы не были уверены, что его удастся провести и будет ли новая возможность для ещё одного в последующие дни на западной каталонской земле.





Мы благодарим органического фермера Жозепа Памиеса и его жену за то, что для участия в этом мероприятии они приехали из Балагера, и приносим искренние извинения этому защитнику здоровья по двум причинам: за то, что попросили его надеть маску, как только он приехал, а также потому, что на полном видео мероприятия, там, где он присутствует в качестве зрителя, не появляется часть, где он протестует против того, что его заставили надеть маску.





Мы знаем, что есть эксперты в области науки и медицины, которые с неоспоримыми аргументами ставят под сомнение необходимость этих мер контроля. С другой стороны, существует настоятельная необходимость публично и лично рассказать о Терапии Прошлых Жизней (ТПЖ) и Терапии Духовной Одержимости (ТДО) перед лицом возможного огромного количества накопленных образцов человеческих страданий, которые, по нашим подсчетам, еще предстоит разрешить между всеми воплощенными и бестелесными душами Человечества, созданных на протяжении всей истории, что требует, чтобы эта потребность была незамедлительно осознана среди всего населения.





Оригинал видео: Мануэль Марсан. Сотрудничество над субтитрами: Ксавье Климент. Редактирование субтитров: Браули Тамарит. Организует: Культурная женская ассоциация Элайя. Сотрудничает: Мэрия Солераса. Перевод субтитров на русский язык: Яна Винокурова и Мария Конышева.





Профиль публикации «Brighteon»: En cos i anima. Лекции на русском языке. Дата публикации в «Brighteon»: Суббота, 3 августа 2024 г. Продолжительность видео: 3 минуты 33 секунды. Язык: Голос на испанском языке с субтитрами на русском языке.





Перевод: Яна Винокурова и Мария Конышева.





Источник исходного видео:





https://www.youtube.com/watch?v=WDqrLCJN9D4





Телом и душой.

Реинкарнация с помощью терапии прошлых жизней (ТПЖ).





https://animaweb.cat/ru/