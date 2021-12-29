Sucharit Bhakdi: Οι αποδείξεις όλες υπάρχουν! Τι άλλο περιμένουμε για να σταματήσουμε το έγκλημα;

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79 views • December 29, 2021



Το σχετικό βίντεο με τα ευρήματα των νεκροψιών, με ελληνικούς υπότιτλους, μπορείτε να το δείτε εδώ:

Στο ίδιο συμπόσιο, παρουσιάστηκαν και στοιχεία για αγγειακές βλάβες σε άτομα τα οποία δεν είχαν εμφανίσει κανένα σύμπτωμα μετά τον εμβολιασμό τους, από τον οφθαλμίατρο Carsten Stumke. Δείτε το βίντεο εδώ:

Στην ιστοσελίδα των D4CE υπάρχει όλη η επιστημονική τεκμηρίωση, που αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα είναι 1ον ΑΧΡΗΣΤΑ και 2ον ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ:

https://doctors4covidethics.org/

Η εργασία για τη σύνδεση των ενέσεων COVID με τον έρπητα ζωστήρα, στην οποία αναφέρεται ο Δρ. Μπακντί, υπάρχει εδώ: Ο κορυφαίος κλινικός μικροβιολόγος Sucharit Bhakdi απευθύνει δραματική έκκληση να σταματήσει άμεσα το πρόγραμμα γενετικών ενέσεων κατά της COVID-19. Όλες οι αποδείξεις για την καταστροφική δράση του mRNA των ενέσεων έχουν βγει στο φως και παρουσιάστηκαν από τον δρ. Arne Burkhardt, στο δεύτερο διαδικτυακό συμπόσιο που οργάνωσαν οι Doctors for COVID Ethics στις 10 Δεκεμβρίου.Το σχετικό βίντεο με τα ευρήματα των νεκροψιών, με ελληνικούς υπότιτλους, μπορείτε να το δείτε εδώ: https://odysee.com/@%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1:b/Vaccine-Autopsies-gr-subs:5 Στο ίδιο συμπόσιο, παρουσιάστηκαν και στοιχεία για αγγειακές βλάβες σε άτομα τα οποία δεν είχαν εμφανίσει κανένα σύμπτωμα μετά τον εμβολιασμό τους, από τον οφθαλμίατρο Carsten Stumke. Δείτε το βίντεο εδώ: https://odysee.com/@%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1:b/Palmer-Stumke-gr-subs:b Στην ιστοσελίδα των D4CE υπάρχει όλη η επιστημονική τεκμηρίωση, που αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα είναι 1ον ΑΧΡΗΣΤΑ και 2ον ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ:Η εργασία για τη σύνδεση των ενέσεων COVID με τον έρπητα ζωστήρα, στην οποία αναφέρεται ο Δρ. Μπακντί, υπάρχει εδώ: https://doctors4covidethics.org/shots-and-shingles-what-do-they-tell-us/ Keywords pandemiccovid vaccinesmrna vaccines

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