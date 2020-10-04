Italian Physician, Dr. Roberto Petrella, warns citizens about COVID-19 depopulation vaccine HD

Italiaanse arts, Dr. Roberto Petrella, waarschuwt de burger over het COVID-19 depopulatie vaccin



YouTube-gecensureerde Italiaanse arts waarschuwt de wereld! Een video van Dr. Roberto Petrella, gepensioneerd Italiaanse gynaecoloog en een uitgesproken kritische arts, die niets gelooft van de leugens rondom de Corona pandemie.



Hij leest in deze video een document met een zeer indringende verklaring voor. Luister naar zijn wanhopige oproep en de bijna radeloze energie in zijn stem. Weet dat de censuur op YouTube en Facebook toeneemt, met de dag! Twee van mijn video’s zijn reeds verwijderd, waardoor ik genoodzaakt ben op zoek te gaan naar goede alternatieven.



Dr. Roberto Petrella zegt onder andere: “Artsen en virologen komen elke dag op tv om leugens en shit te vertellen, met het doel paniek te zaaien; zij hebben ervoor gezorgd dat we in de gevangenis zijn beland. Het is tijd om deze duurbetaalde mannen en consultants allemaal naar huis te sturen. We kunnen dit niet meer verdragen”.



Dr. Roberto Petrella waarschuwt:

Er is dus dit document, dat ik u ga voorlezen en dat u niet alleen 0.10 moet verspreiden, maar er nota van moet nemen. De media, televisie, politiek, zullen nooit vrijgeven wat ik jullie ga voorlezen. Italianen, let op! COVID-19 betekent het ‘identificatie certificaat van vaccinatie met kunstmatige intelligentie’, en ‘19’ is het jaar, waarin het werd gemaakt. COVID-19 is niet de naam van het virus. Let op, het is eerder de naam van het internationale plan voor de beheersing en vermindering van populaties, dat in de afgelopen decennia is ontwikkeld en in 2020 is gelanceerd. Wat het virus opnieuw activeert, is het immuunsysteem waarin het zich bevindt, verzwakt door eerdere vaccinaties.



Wat ze in ons willen injecteren, zullen de meest verschrikkelijke vaccins van allemaal zijn.

Het is letterlijk een afdaling naar de hel, met als doel een massale ontvolking van meer dan 80% van de bevolking!



Doe de tests niet: de tests zijn niet betrouwbaar!

Ik heb het altijd al gezegd en zal mezelf herhalen, zoals veel testproducenten ook beweren: geen van de tests is in staat om het Sars Cov-2 virus nauwkeurig te detecteren. Ze detecteren slechts een oneindig aantal kleine onschadelijke virussen of celresten, die van nature al deel uitmaken van onze microbiota! De geteste mensen zullen in de tests steeds meer positief overkomen (ongeveer 90%). Dit is hun doel en daarom begonnen ze het testproces met kinderen. Op 11 mei kondigde geen enkele televisie, geen enkele krant of Italiaanse/Berlusconi uitzending aan, dat in Frankrijk op alle scholen massale testen werden opgelegd. Wekelijks waren er ongeveer 700.000 tests. Helaas heeft niemand dit nieuws verteld.



Dus zodra uw kind wordt gescreend, wordt het hele gezin en alle directe contacten gedwongen gescreend.

Let op, Italianen, luister! Luister niet naar de charlatans, de onwetenden, die de waarheid verwerpen. Ik herinner u eraan dat we niet ziek zijn; wij zijn daarentegen gewoon gezonde dragers van dit virus. Het hebben van het virus betekent niet noodzakelijk dat je ziek bent: je bent gezond en in orde. Maar iedereen zal nog steeds, let op, positief verschijnen in de tests. In feite laten ze je de tests 2 of 3 keer herhalen. Alle facilitaire medewerkers, vooral in de zorgsector, doen maandelijks de tests. Het enige dat ze nodig hebben, is dit: iedereen laten geloven dat ze ziek zijn. ‘Positief getest zijn’ betekent als schadelijk worden bestempeld. Let op, Italianen, luister naar me.



De detectie van het virus weigeren, is de enige sleutel om vaccinatie te voorkomen.

Eenmaal gevaccineerd, zullen we ernstig ziek worden, verzwakt, en zeker geleid worden tot onze dood.

De enige oplossing, om onze mensheid te redden, maar bovenal ons Italianen, is om de mensen echt duidelijk te maken zich niet te laten testen. Laat u niet testen, geef niet wat ze missen, loop niet in hun val. Ik vertel u dit, zodat u in ieder geval niet kunt zeggen dat u niet gewaarschuwd was.



COVID-19 betekent ‘massavernietiging programma’.

Laat uzelf niet testen; het is de enige manier om uzelf te redden. Op tv zullen deze ‘…’ zelfs nooit de waarheid vertellen. Ook gedragen politici zich volledig oneerlijk. Niettemin is de Minister van Volksgezondheid zelf een arts. Collega’s, u zou zich alleen diep moeten schamen!



De meeste niet-gevaccineerde mensen zullen ophouden te bestaan voor de samenleving.

U zult niet in staat zijn te reizen zonder vaccin, u zult niet in staat zijn naar de bioscoop te gaan, en in de toekomst zult u zelfs niet in staat zijn uw eigen huis te verlaten. Dit gebeurt reeds in enkele Chinese steden. En Spanje is een van de belangrijkste landen waar getest wordt, samen met Argentinië en alle Latijnse landen. Alles is reeds opgezet in alle media en bedrijven voor massale vaccinatie! Ik zal de dood prefereren, en absoluut geen vaccinatie. Ik groet u.”



Dr. Roberto Petrella