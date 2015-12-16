Награждение героев Новороссии (16.12.15)

Очередные награждения героев Новороссии. Рано или поздно, так или иначе, при любых условиях, но каждый кто действительно заслужил награду, обязан её получить.

В этот раз медали "За оборону Славянска" получили: Святослав Петров, Алексей Бахонов и Зюбанов Дмитрий. Бойцы Вооруженных Сил Новороссии, которые при выполнении своего воинского долга проявили высокое мужество и получили серьезные ранения были награждены серебряными медалями "За боевые Заслуги". Наград были удостоены: Дмитрий Калужский, Евгений Литвинов, Денис Васильев, Григорий Стрижаченко, Виталий Сытник Евгений Золотухин и Тохтамыш Эдуард. Ирина Олейникова награждена меделью "За боевые заслуги", ополченец Тохтамыш, позывной "Хан", кроме медали "За боевые заслуги" , наконец то получил свою награду "За оборону Славянска".