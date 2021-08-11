Asogekkie Marijke even niet bellen!

Allemaal even asogekkie Marijke de Jong met rust laten want de onderzoeker van niks, de zogenaamde pedohunter heeft even ‘ik tijd’ nodig!

Marijke moet even opladen dus nu even niet zeuren tegen haar, ze moet ook nog met de kleine jongen naar de dierentuin en er is een hele planning dus even niet bellen!

Het document wat ze in handen heeft gekregen over Joost Knevel heeft ze even door zitten bladeren maar ze zijn te hoog gegrepen dus ook dat doet ze na haar time-out.

Ook heeft asogekkie Marijke twijfels over Micha Kat, ze vindt hem niet direct een echte journalist, ze is er niet echt een fan van, maar na haar vakantie gaat ze in een streamyard met mafkees Joost Knevel dus dan zal er een hoop duidelijk worden.



Nou, lekker belangrijk Marijke, Jantje met Kak en het Videre collectief hebben dit document al sinds 1 augustus jl. in bezit en het las lekker tijdens een toiletbezoek, maar we begrijpen dat het voor jou wat hoog gegrepen is.



Maar Marijke is er even niet, heeft iemand geteld hoe vaak ze dat in deze indringende livedinges vertelt? We horen het graag!