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TA ΙΝΔΙΚΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ
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702 views • February 28, 2021
Έχοντας κλείσει ένα χρόνο από την εύρεση του πρώτου ψευτοθετικού στον κοροϊδοϊό δεν μπορούσε παρά η συγκίνηση να είναι διάχυτη. Μέσα στην σπασμένη φωνή του υπουργού, την όντως καταπονημένη από τον μεγάλο αγώνα του (να ανταποκριθεί στα αυστηρά κελεύσματα του αφεντικού) μάθαμε μεταξύ άλλων πως από την τελευταία χρονιά οι θάνατοι από κάθε αιτία αποτελούν πτώση σε πεδίο μάχης, ότι ως διαλλακτικός δεν υψώνει το δάχτυλο στους πολίτες ενώ πλέον είναι όλα τόσο ξεκάθαρα που δεν μπορούμε άλλο να μιλάμε για παράλογες συνωμοσίες. Κι εμείς... Μείναμε σαν τον Θανασάρα να τρώμε από άδεια πιάτα…
Αυτό βέβαια και πάλι δεν μπορεί να διαγράψει τις αλλεπάλληλες θλιβερές ειδήσεις με τις συχνά ως και θανατηφόρες βλάβες που συμβαίνουν στους ανθρώπους πολύ γρήγορα μετά τον εμβολιασμό τους. Kάτι το οποίο δεν είναι προνόμιο μόνο των τωρινών ενέσεων. Όπως και ο πειραματισμός που συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι πρωτοφανές καθώς από παλαιότερα χρόνια συνήθιζαν να χρησιμοποιούν ανθρώπους για να βγάζουν τα συμπεράσματα τους οι φωστήρες μας.
Βέβαια με αυτά που βλέπουμε αρχίζουμε να διακρίνουμε πως στην κανονικότητα της νεας εποχής που θέλουν να φέρουν μάλλον ο άνθρωπος θα αποτελεί και ινδικό χοιρίδιο επισήμως. Όμως τη στιγμή που η προδοσία της ανθρωπότητας έρχεται συντονισμένα από κάθε θεσμό, εμείς διατηρώντας καθαρό μυαλό ενθυμούμαστε πως για εμας δεν αλλάζει κάτι. Ξέρουμε τι να κάνουμε και Ποιού το Λόγο να ακολουθούμε.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
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Όλοι οι σύνδεσμοι δεν χωρούν από κάτω και είναι εδώ https://angelokarageorgos.gr/ta-indika-xoiridia-tis-neas-epoxis
Πανδημία Aπάτη του 1976 στην Αμερική και εμβόλια https://youtu.be/BeeEy63q8yk
Βέγγος... Τρώγοντας σε άδεια πιάτα https://youtu.be/Aiu2I8J-I2Q
Boris Johnson tells G7 summit ‘whole world’ must be vaccinated https://www.standard.co.uk/news/uk/boris-johnson-g7-vaccine-whole-world-b920570.html
Two sisters at Villa Hills monastery die from COVID-19 after 28 test positive https://local12.com/news/local/two-sisters-at-villa-hills-monastery-die-from-covid-19-after-28-test-positive-cincinnati
22 Elderly With Dementia Dead In 1 Week After The Experimental MRNA COVID Injection In The Netherlands https://humansarefree.com/2021/02/22-elderly-with-dementia-dead-in-1-week-after-the-experimental-mrna-covid-injection-in-the-netherlands.html
Don’t go down the Rabbit Hole https://www.nytimes.com/2021/02/18/opinion/fake-news-media-attention.html
Η ΕΥΠ πλέον παρακολουθεί Viber και Whats App (pics) https://www.gazzetta.gr/plus/koinwnia/article/1566752/i-eyp-pleon-parakoloythei-viber-kai-whats-app-pics
Effects of non-pharmaceutical interventions on COVID-19:
A Tale of Three Models https://thefatemperor.com/wp-content/uploads/2020/12/1.0-STANFORD-Effects-of-non-pharmaceutical-interventions-on-COVID-19-A-Tale-of-Three-Models.pdf
COVID-19: Rethinking the Lockdown Groupthink https://thefatemperor.com/wp-content/uploads/2021/01/28-COVID-19-Rethinking-the-Lockdown-Groupthink.pdf
Τεστ μασκών https://www.facebook.com/francis.oneill.756/videos/10164692531155463/
μεγάλη πορεία στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου για το lockdown!! https://www.facebook.com/838643362859038/videos/454901818980998
ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ Συλλογή Υπογραφών http://chng.it/Q28VrND7Sd
Chapter 7: Human Experimentation Case: Willowbrook Experiments https://www.qcc.cuny.edu/socialsciences/ppecorino/medical_ethics_text/chapter_7_human_experimentation/case_study_willowbrook_experiments.htm
Vaccines for Hepatitis B and other infectious diseases http://www.laskerfoundation.org/awards/show/vaccines-for-hepatitis-b-and-other-infectious-diseases/
Willowbrook: The Last Great Disgrace - Geraldo Rivera 1972 Exposé - Full Short Documentary https://youtu.be/bpVEjzO6Dd0
1944–1956: Radioactive nutrition experiments on retarded children by Harvard and MIT
https://ahrp.org/1944-1956-radioactive-nutrition-experiments-conducted-by-harvard-and-mit-on-disabled-children/
Bill Gates: Nuclear power will ‘absolutely’ be politically acceptable again — it’s safer than oil, coal, natural gas https://www.cnbc.com/2021/02/25/bill-gates-nuclear-power-will-absolutely-be-politically-acceptable.html
Bill Gates, Jeff Bezos, and other billionaires are betting on a bacteria that could change the way we grow food https://www.businessinsider.com/bezos-gates-and-other-billionaires-investing-millions-in-bacteria-2018-10
ΣΆΛΠΙΞ Ορθοδοξιας Εξώφυλλο (Μάρτιος - Δεκέμβριος 2020) http://www.augoustinos-kantiotis.gr/wp-content/uploads/2021/02/aposvpos.jpg
Αυτό βέβαια και πάλι δεν μπορεί να διαγράψει τις αλλεπάλληλες θλιβερές ειδήσεις με τις συχνά ως και θανατηφόρες βλάβες που συμβαίνουν στους ανθρώπους πολύ γρήγορα μετά τον εμβολιασμό τους. Kάτι το οποίο δεν είναι προνόμιο μόνο των τωρινών ενέσεων. Όπως και ο πειραματισμός που συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι πρωτοφανές καθώς από παλαιότερα χρόνια συνήθιζαν να χρησιμοποιούν ανθρώπους για να βγάζουν τα συμπεράσματα τους οι φωστήρες μας.
Βέβαια με αυτά που βλέπουμε αρχίζουμε να διακρίνουμε πως στην κανονικότητα της νεας εποχής που θέλουν να φέρουν μάλλον ο άνθρωπος θα αποτελεί και ινδικό χοιρίδιο επισήμως. Όμως τη στιγμή που η προδοσία της ανθρωπότητας έρχεται συντονισμένα από κάθε θεσμό, εμείς διατηρώντας καθαρό μυαλό ενθυμούμαστε πως για εμας δεν αλλάζει κάτι. Ξέρουμε τι να κάνουμε και Ποιού το Λόγο να ακολουθούμε.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι σύνδεσμοι δεν χωρούν από κάτω και είναι εδώ https://angelokarageorgos.gr/ta-indika-xoiridia-tis-neas-epoxis
Πανδημία Aπάτη του 1976 στην Αμερική και εμβόλια https://youtu.be/BeeEy63q8yk
Βέγγος... Τρώγοντας σε άδεια πιάτα https://youtu.be/Aiu2I8J-I2Q
Boris Johnson tells G7 summit ‘whole world’ must be vaccinated https://www.standard.co.uk/news/uk/boris-johnson-g7-vaccine-whole-world-b920570.html
Two sisters at Villa Hills monastery die from COVID-19 after 28 test positive https://local12.com/news/local/two-sisters-at-villa-hills-monastery-die-from-covid-19-after-28-test-positive-cincinnati
22 Elderly With Dementia Dead In 1 Week After The Experimental MRNA COVID Injection In The Netherlands https://humansarefree.com/2021/02/22-elderly-with-dementia-dead-in-1-week-after-the-experimental-mrna-covid-injection-in-the-netherlands.html
Don’t go down the Rabbit Hole https://www.nytimes.com/2021/02/18/opinion/fake-news-media-attention.html
Η ΕΥΠ πλέον παρακολουθεί Viber και Whats App (pics) https://www.gazzetta.gr/plus/koinwnia/article/1566752/i-eyp-pleon-parakoloythei-viber-kai-whats-app-pics
Effects of non-pharmaceutical interventions on COVID-19:
A Tale of Three Models https://thefatemperor.com/wp-content/uploads/2020/12/1.0-STANFORD-Effects-of-non-pharmaceutical-interventions-on-COVID-19-A-Tale-of-Three-Models.pdf
COVID-19: Rethinking the Lockdown Groupthink https://thefatemperor.com/wp-content/uploads/2021/01/28-COVID-19-Rethinking-the-Lockdown-Groupthink.pdf
Τεστ μασκών https://www.facebook.com/francis.oneill.756/videos/10164692531155463/
μεγάλη πορεία στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου για το lockdown!! https://www.facebook.com/838643362859038/videos/454901818980998
ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ Συλλογή Υπογραφών http://chng.it/Q28VrND7Sd
Chapter 7: Human Experimentation Case: Willowbrook Experiments https://www.qcc.cuny.edu/socialsciences/ppecorino/medical_ethics_text/chapter_7_human_experimentation/case_study_willowbrook_experiments.htm
Vaccines for Hepatitis B and other infectious diseases http://www.laskerfoundation.org/awards/show/vaccines-for-hepatitis-b-and-other-infectious-diseases/
Willowbrook: The Last Great Disgrace - Geraldo Rivera 1972 Exposé - Full Short Documentary https://youtu.be/bpVEjzO6Dd0
1944–1956: Radioactive nutrition experiments on retarded children by Harvard and MIT
https://ahrp.org/1944-1956-radioactive-nutrition-experiments-conducted-by-harvard-and-mit-on-disabled-children/
Bill Gates: Nuclear power will ‘absolutely’ be politically acceptable again — it’s safer than oil, coal, natural gas https://www.cnbc.com/2021/02/25/bill-gates-nuclear-power-will-absolutely-be-politically-acceptable.html
Bill Gates, Jeff Bezos, and other billionaires are betting on a bacteria that could change the way we grow food https://www.businessinsider.com/bezos-gates-and-other-billionaires-investing-millions-in-bacteria-2018-10
ΣΆΛΠΙΞ Ορθοδοξιας Εξώφυλλο (Μάρτιος - Δεκέμβριος 2020) http://www.augoustinos-kantiotis.gr/wp-content/uploads/2021/02/aposvpos.jpg
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