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On met les choses au point sur le COVID - Dr Fouché - Pr Rancourt
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30 views • March 03, 2021
Titre original : QL22 - On met les choses au point sur le COVID - Dr Fouché - Pr Rancourt
25 février 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=BR3k045QC78
Jérémie Mercier : https://www.youtube.com/channel/UCeN_qQV829NYf0pvPJhW5dQ
Je reçois Louis Fouché et Denis Rancourt pour parler de la légitimité des restrictions gouvernementales, de l'inefficacité des mesures sanitaires (masque, distanciation sociale, confinements, etc.), de la manière dont se transmettent les virus (qui ne correspond pas à ce que l'on nous martèle chaque jour dans les médias) et pas mal d'autres sujets tels que la désobéissance civile et le pouvoir du conformisme.
C'est le live le plus important que nous ayons organisé autour du COVID. Des informations peu connues mais pourtant essentielles seront dévoilées ce soir et vous verrez que TOUT CECI repose sur des faits scientifiques Totalement FAUX.
Vous aurez TOUS les arguments pour faire comprendre à votre entourage que tout ceci ne peut plus, ne DOIT plus durer !
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