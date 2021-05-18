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Ο SUCHARIT BHAKDI ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ
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101 views • May 18, 2021
Sucharit Bakhdi.Γέρμανος Καθηγητής Μικροβιολογίας και Επιδημιολογίας
1979 Βραβείο Gießen του Πανεπιστημίου Justus Liebig
1979 Βραβείο Ιατρικής Προώθησης Constance
1987 Βραβείο από τη Γερμανική Εταιρεία Υγιεινής και Μικροβιολογίας
1988 Βραβείο Dr. Friedrich Sasse️
1989 Βραβείο Robert Koch από την πόλη Clausthal-Zellerfeld️
1989 Βραβείο Ludwig Schunk για την Ανθρώπινη Ιατρική️
1990 Βραβείο Gotthard Schettler
1991 Βραβείο Gay Lussac Humboldt ️
1999 Μαύρο Pharma Βραβείο
2001 Βραβείο Aronson για "πρωτοποριακή εργασία στον τομέα του συστήματος συμπληρωμάτων και των βακτηριακών τοξινών" ️
Βραβείο HW Hauss 2005 ️
Διάταξη αξίας του κράτους της Ρηνανίας-Παλατινάτου 2005
️Μετάλλιο Rudolf Schönheimer της Γερμανικής Εταιρίας Έρευνας για την Αρτηριοσκλήρωση
1979 Βραβείο Gießen του Πανεπιστημίου Justus Liebig
1979 Βραβείο Ιατρικής Προώθησης Constance
1987 Βραβείο από τη Γερμανική Εταιρεία Υγιεινής και Μικροβιολογίας
1988 Βραβείο Dr. Friedrich Sasse️
1989 Βραβείο Robert Koch από την πόλη Clausthal-Zellerfeld️
1989 Βραβείο Ludwig Schunk για την Ανθρώπινη Ιατρική️
1990 Βραβείο Gotthard Schettler
1991 Βραβείο Gay Lussac Humboldt ️
1999 Μαύρο Pharma Βραβείο
2001 Βραβείο Aronson για "πρωτοποριακή εργασία στον τομέα του συστήματος συμπληρωμάτων και των βακτηριακών τοξινών" ️
Βραβείο HW Hauss 2005 ️
Διάταξη αξίας του κράτους της Ρηνανίας-Παλατινάτου 2005
️Μετάλλιο Rudolf Schönheimer της Γερμανικής Εταιρίας Έρευνας για την Αρτηριοσκλήρωση
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