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CDL116 - Garder la lumière de l'amour (TENIR XII) - Jean-Jacques Crevecoeur
luciole
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31 views • November 29, 2021
lundi 29 novembre 2021 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL116:9
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f

Description JJC :

CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0

Conseils de navigation :
— vous pouvez toujours écouter en vitesse accélérée les vidéos de cette chaîne (en cliquant sur la petite roulette en bas à droite de la vidéo et en sélectionnant la vitesse désirée) ;
— vous pouvez télécharger toutes les vidéos en format haute résolution - HR.mp4 ou basse résolution - LR.mp4 (si vous avez une connexion lente) et en format audio - mp3 en cliquant sur les fichiers situés dans la colonne de gauche ;
— sur téléphone et sur tablette, les fichiers se trouvent tout en bas, sous les commentaires !

Conversation du lundi sur un ton inhabituel. Je vous parle de l'importance de garder en nous la lumière de l'amour, pour être capable de tenir et de traverser les ténèbres et l'obscurité qui viennent à notre rencontre. Car, comme je le souligne dans ma vidéo, nous sommes loin d'avoir touché le fond de l'horreur de ce que ce régime totalitaire nous a préparé, depuis des centaines d'années.

Ma conception de l'amour n'a rien à voir avec les propos « fleur bleue » ou « bisounours » qui contribuent souvent à la médiocrité et la dégénérescence de l'expérience humaine. Bien au contraire. Il s'agit de faire le choix conscient et déterminé de se rapprocher de valeurs telles que Platon les avait décrites, il y a 2.500 ans : la beauté, la bonté et la vérité.

En faisant ce choix de l'amour et de la lumière, non seulement nous serons capables de traverser les ténèbres les plus sombres, mais surtout, nous pourrons accueillir nos semblables lorsqu'ils découvriront brutalement la réalité du monde auquel ils ont collaboré. C'est à ce moment que nous pourrons les soutenir, les rassurer, les aider à sortir des marques des traumatismes subis pendant tous ces mois de guerre bio-terroriste contre les peuples.

Mais l'important, pour le moment, c'est de nous occuper de nous et de garder vivante la flamme de notre amour pour nous et pour nos proches.

Pour rejoindre le groupe de réflexion sur Solidarita : https://solidarita.net/CDL115

Quelques références pratiques :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee

Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe CDL115 - Les sortir de la sidération : https://solidarita.net/CDL115

— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour

— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
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