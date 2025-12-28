© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Palestra de Claudia Cuervo. Caso do gato Jimeno. Voz em castelhano com legendas em português.
Fragmento do vídeo da licenciada Claudia Celia Cuervo Espinosa, sobre o caso do gato Jimeno, dentro da palestra intitulada «A alma e os programas biológicos de sobrevivência», de quinta-feira, 29 de maio de 2025, no âmbito do Quinto Congresso Internacional de Terapia Regressiva, realizado no balneário de Alicún de las Torres (Granada, Andaluzia).
A terapeuta regressiva Claudia Cuervo expõe como um gato com a cara e o corpo emaciados por mordidelas e arranhões cura de vários traumas, sendo a cliente a pessoa mais próxima do animal. Foi um trabalho terapêutico em equipa, onde também participaram os terapeutas Victoria Amador e José Quintero Zavala.
Duração: 7 minutos e 13 segundos. Idioma: voz em castelhano (espanhol) e legendas em português.
Tradução: Rafael Amorim.