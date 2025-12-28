BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Palestra de Claudia Cuervo. Caso do gato Jimeno. Voz em castelhano com legendas em português.
animaweb
animaweb
0 follower
0
4 views • 1 day ago

Palestra de Claudia Cuervo. Caso do gato Jimeno. Voz em castelhano com legendas em português.


Fragmento do vídeo da licenciada Claudia Celia Cuervo Espinosa, sobre o caso do gato Jimeno, dentro da palestra intitulada «A alma e os programas biológicos de sobrevivência», de quinta-feira, 29 de maio de 2025, no âmbito do Quinto Congresso Internacional de Terapia Regressiva, realizado no balneário de Alicún de las Torres (Granada, Andaluzia).


A terapeuta regressiva Claudia Cuervo expõe como um gato com a cara e o corpo emaciados por mordidelas e arranhões cura de vários traumas, sendo a cliente a pessoa mais próxima do animal. Foi um trabalho terapêutico em equipa, onde também participaram os terapeutas Victoria Amador e José Quintero Zavala.


Duração: 7 minutos e 13 segundos. Idioma: voz em castelhano (espanhol) e legendas em português.


Link do vídeo da palestra completa em castelhano (espanhol):


https://youtu.be/CmJmLXCTiEU


Link para aceder a todas as palestras disponíveis do congresso, em castelhano (espanhol):


https://www.youtube.com/playlist?list=PL2mBOoF1OkobPrkycVS781x2MOPNDK8Ip


Tradução: Rafael Amorim.

Keywords
animalabandonotraumamarioncaoalmabiologiacancroconscienciagatoconflitochoquecachorroraivasofrimentoterapia regressivaveterinariacorticoidepsicodramasintomadermatiteseparacaocomichaorespiracao holotropicaapartamento
Comments
Comments for this video have been disabled.
