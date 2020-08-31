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Τι είχε πει στον π. Ανδρέα Κονάνο ο διάβολος;
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19 views • August 31, 2020
Μαρτυρία από το στόμα του ιδίου!
Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Η απόφαση του π. Ανδρέα να πετάξει τα ράσα όλους μας ξάφνιασε και μας στεναχώρησε. Φίλος της Κατάνυξης μας απέστειλε ως ηχητικό αρχείο την παρούσα αποκαλυπτική ομιλία και εμείς το μετατρέψαμε σε αρχείο βίντεο στο κανάλι μας Vimeo και σας το παρουσιάζουμε. Το ανεβάζουμε και ως απλό ηχητικό σε περίπτωση που δε θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε το βίντεο. Τα συμπεράσματα δικά σας!
Επίσης, για λόγους ενημέρωσης του αναγνωστικού μας κοινού παραθέτουμε από το κανάλι μας στο Youtube σύντομο σχετικό απόσπασμα από το κανάλι ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ: (https://www.youtube.com/channel/UCvyyC-KuU9i5ISN_xrnxvKg)
Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Η απόφαση του π. Ανδρέα να πετάξει τα ράσα όλους μας ξάφνιασε και μας στεναχώρησε. Φίλος της Κατάνυξης μας απέστειλε ως ηχητικό αρχείο την παρούσα αποκαλυπτική ομιλία και εμείς το μετατρέψαμε σε αρχείο βίντεο στο κανάλι μας Vimeo και σας το παρουσιάζουμε. Το ανεβάζουμε και ως απλό ηχητικό σε περίπτωση που δε θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε το βίντεο. Τα συμπεράσματα δικά σας!
Επίσης, για λόγους ενημέρωσης του αναγνωστικού μας κοινού παραθέτουμε από το κανάλι μας στο Youtube σύντομο σχετικό απόσπασμα από το κανάλι ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ: (https://www.youtube.com/channel/UCvyyC-KuU9i5ISN_xrnxvKg)
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