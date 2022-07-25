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ΔΕΣ ΤΟ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ! ΑΛΛΑ Ο "ΨΕΥΤΟΕΥΣΕΒΙΣΜΟΣ ΣΤΟ
ΒΙΝΤΕΟ" ΔΕΝ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΑΡΑΣΥΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ
ΚΟΛΑΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ
https://ugetube.com/watch/BojdWxZP2BERSDf , https://rumble.com/v1dh261-heretic-lies-of-antichrist-do-not-save-our-souls.html
. ΠΗΓΕΣ: http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ,https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX
ΚΑΙ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ https://youtu.be/kTUSZpj9Pp8 ,
https://youtu.be/sUTptudmhhI .
Ο "ΨΕΥΤΟΕΥΣΕΒΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ" ΚΑΙ Η ΝΟΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ, ΠΑΠΙΚΟΥΣ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣ ΔΕΝ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΟΥΤΕ ΣΩΤΗΡΙΑ...
ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΑ ΚΑΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΡΟΣ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ... ΓΙΑΤΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΑ ΛΕΝΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΨΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΕΡΙ ΟΣΙΑΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΟΝΟ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΑ ΚΑΛΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ.
ΩΣΤΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΗΘΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΤΙ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΙΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΠΕΙΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΜΗΠΩΣ ΤΟΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΑΝ ΔΕΝ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΚΑΛΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΔΗΘΕΝ ΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ.
ΓΙΑΤΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ, ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΓΕΝ. 1 ,26 "ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ· ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ".
ΓΙΑΤΙ «ΙΩ. 15,5: ΧΩΡΙΣ ΕΜΟΥ ΟΥ ΔΥΝΑΣΘΕ ΠΟΙΕΙΝ ΟΥΔΕΝ». ΑΝ ΗΤΑΝ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΑΤΑΙΑ Η ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ, Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ.
ΓΙΑΤΙ ΣΩΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΑΝΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΔΟΞΑ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΔΟΞΑ ΤΗΣ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΤΟΥ.
ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ ΤΟΝ ΑΝΑΞΙΟ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΕΦΟΣΟΝ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΩ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΔΙΔΩ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)». ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ http://www.freevolition.gr/Christ.htm ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX .
ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΝΑ ΕΛΘΕΙ ΠΑΛΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΩΣ Ο ΜΟΝΟΣ ΚΡΙΤΗΣ ΖΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΩΝ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ ΟΠΩΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ.
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΕΝΝΑ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΓΑΘΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΕΔΩ: https://ugetube.com/watch/BojdWxZP2BERSDf , https://rumble.com/v1dh261-heretic-lies-of-antichrist-do-not-save-our-souls.html .