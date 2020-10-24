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TRAITOR CHRISTOPHER WRAY COVERED UP CRIMES AGAINST A CHILDREN - TRAITOR FBI HAD HUNTER BIDENs LAPTOP 1 YEAR AGO WRAY APPROVES OF HUNTER FACE-TIME TRAINING TO BROTHERs DAUGHTER FROM CHINA
US CONTINENTAL MILITIA RF
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43 views • October 24, 2020
PATRIOTS
DURING CIVIL WAR I I OR REVOLUTION 2020
THE FBI IS DESTROYED AND DEFUNDED
THIS RACKETEERING CRIMINAL ORGANIZATION WILL NEVER RESURFACE AGAIN
EVERY EMPLOYEE RETIRED AND NOT ALLOWED TO WORK IN FEDERAL GOVERNMENT DIRECTLY OR AS A CONTRACTOR EVER AGAIN
ARREST CHRISTOPER WRAY FOR TREASON
COVERING UP FOR CRIMINAL ACTIVITY AND TREASON OF HILLARY CLINTON AND THE TREASON OF THE CLINTON CRIME FAMILY
COVERING UP FOR CRIMINAL ACTIVITY AND TREASON OF JOE BIDEN AND THE BIDEN CRIME FAMILY
THE FBI COVERED UP FOR THE BUSH CRIME FAMILY IN SEPTEMBER 2001 AND THE ONGOING CRIMES OF THE BUSH CRIME FAMILY
NEITHER THE FBI OR CIA PREVENTED SEPTEMBER 11, 2001 OKLAHOMA CITY BOMBING THAT DESTROY GULF WAR 1 VETERANS MEDICAL RECORDS AFTER THE FBI PLACED THE RECORDS THERE
AND NEITHER THE RACKETEERING CRIMINAL FBI OR CIA PREVENTED THE PENTAGON ATTACK ON THE WUHAN 7th U N MILITARY GAMES WHERE THE PENTAGON, NIH, NIAID, AND FAUCI ATTACK THE SOLDIER ATHLETES WHO BECAME BIOWEAPONS.
THE FBI AND CIA AIDED AND ABETTED THE ATTACKS ON SEPTEMBER 11, 2001, OKLAHOMA CITY BOMBING AND NOW THE OCTOBER 18, 2019 ATTACK ON U.S. CITIZENS AND THE WORLD CITIZENS AND THEIR ECONOMIES.
ARREST AND COURT MARTIAL CHRISTOPER WRAY................ FOR TREASON
ARREST AND COURT MARTIAL JAMES COMEY .............. FOR TREASON
ARREST ROBERT MUELLER AND COURT MARTIAL FOR TREASON
THEN ELIMINATE THIS RACKETEERING CRIMINAL ORGANIZATION
THESE 3 ARE PRIORITY CIVIL WAR I I TARGETS FOR ARREST
Keywords
bill clintonhillary clintonrobert muellerjames comeywtcoklahoma city bombingseptember 11 2001christoper wrayoctober 18 2019
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