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RT reporter explores the woods where a cache of US-made shells were hidden
Estados Unidos está gastando mucho dinero para enviar muchas armas a Ucrania por una causa innecesaria.
Quieren seguir usando y abusando de ese país para sus ganancias ilegales: extracción de órganos, laboratorios biológicos de destrucción humana, solo por nombrar algunos.