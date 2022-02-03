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Фрагмент документального фильма «Мужчина и Женщина»
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219 views • February 03, 2022
Фрагмент документального фильма «Мужчина и Женщина».
«...С укреплением мужских позиций в развивающемся обществе, пришло время для серьезной перемены. Главное Божество сменило пол. Богиню-Мать сменил Бог-Отец, всемогущий и суровый. Более подходящий для нового, жестокого мира оружия, тюрем, пыток, сражений, и других мужских изобретений...» (Из док. фильма. «BBC. Mugchina i Genshina»).
Как могла быть такая общественная формация, как матриархат. Казалось бы, что могло оказываться тому причиною? Тогда было у большинства людей — другое мировоззрение, — ещё не была утрачена Великая Истина, о что Изначальным Совершенным БАЖЕНством Есть Матерь. ТриЕдиная Матерь, ПраРАждающая Сына, Которые есть Вечно ВозРАждаемый Ею Отец, нераздельный в Ней.
Всё пребывает в Её Любви, Она Матерь Богов и Миров.
В Новой эпохе человечество возвратится к Истине — БАЖЕНственность Есть Матерь!
«Мир спасёт осознание Явления Матери Мира» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/mir-spasyot-osoznanie-yavleniya-materi-mira
ПРОРОЧЕСТВА БИБЛИИ — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/biblejskie-prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos
«Пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos
«Один из главных вопросов, который задают земляне, обращаясь в молитвах: «Почему существует зло на Земле? Как же случилось, что человечество, несмотря на множество религий, миллиарды верующих, миллионы священнослужителей, — катится в пропасть духовной деградации?»
Ответ прост. ОСНОВНОЙ БАЖЕНственный Принцип — это Гармония и Равновесие Двух БАЖЕНственных Начал, Мужского и Женского! Единая Бажество, РАДАтельница, — Есть Матерь Света, Которая ПроРАждает Всё Сущее. Она Соединяет в Себе Оба Начала: Мужское в Женском!
Нарушение этого Принципа, и есть корень всего зла, которое за прошедшие тысячелетия утвердилось на планете.
Для Возстановления Истины, необходимы фундаментальные Преобразования сознания человечества! Это грандиозная задача! Именно поэтому, для её Осуществления на планету Воплотилась в Образе Женщины — Сама Матерь Всего Сущего, Та, Которая и ПроРАДАла этот Мир!»
(Из Видеофильма «Тайна Явления Матери Мира. Часть 8»).
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
_________________________
Скачайте архив Сайта https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).
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Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
«...С укреплением мужских позиций в развивающемся обществе, пришло время для серьезной перемены. Главное Божество сменило пол. Богиню-Мать сменил Бог-Отец, всемогущий и суровый. Более подходящий для нового, жестокого мира оружия, тюрем, пыток, сражений, и других мужских изобретений...» (Из док. фильма. «BBC. Mugchina i Genshina»).
Как могла быть такая общественная формация, как матриархат. Казалось бы, что могло оказываться тому причиною? Тогда было у большинства людей — другое мировоззрение, — ещё не была утрачена Великая Истина, о что Изначальным Совершенным БАЖЕНством Есть Матерь. ТриЕдиная Матерь, ПраРАждающая Сына, Которые есть Вечно ВозРАждаемый Ею Отец, нераздельный в Ней.
Всё пребывает в Её Любви, Она Матерь Богов и Миров.
В Новой эпохе человечество возвратится к Истине — БАЖЕНственность Есть Матерь!
«Мир спасёт осознание Явления Матери Мира» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/mir-spasyot-osoznanie-yavleniya-materi-mira
ПРОРОЧЕСТВА БИБЛИИ — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/biblejskie-prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos
«Пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos
«Один из главных вопросов, который задают земляне, обращаясь в молитвах: «Почему существует зло на Земле? Как же случилось, что человечество, несмотря на множество религий, миллиарды верующих, миллионы священнослужителей, — катится в пропасть духовной деградации?»
Ответ прост. ОСНОВНОЙ БАЖЕНственный Принцип — это Гармония и Равновесие Двух БАЖЕНственных Начал, Мужского и Женского! Единая Бажество, РАДАтельница, — Есть Матерь Света, Которая ПроРАждает Всё Сущее. Она Соединяет в Себе Оба Начала: Мужское в Женском!
Нарушение этого Принципа, и есть корень всего зла, которое за прошедшие тысячелетия утвердилось на планете.
Для Возстановления Истины, необходимы фундаментальные Преобразования сознания человечества! Это грандиозная задача! Именно поэтому, для её Осуществления на планету Воплотилась в Образе Женщины — Сама Матерь Всего Сущего, Та, Которая и ПроРАДАла этот Мир!»
(Из Видеофильма «Тайна Явления Матери Мира. Часть 8»).
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
_________________________
Скачайте архив Сайта https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).
Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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